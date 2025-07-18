台積電報喜激勵股匯雙揚，新台幣升破29.4元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電財報亮眼、今早股價跳空大漲，帶動台股與新台幣匯價同步走升。新台幣兌美元匯率昨日結束連3黑後，早盤受惠於外資熱錢湧入，升破29.4元價位，最高來到29.364元。

美國6月通膨數據升溫，使市場對於聯準會降息預期急降，美債殖利率回升、美元指數也有明顯反彈，惟生產者物價走勢與聯準會官員談話內容分歧，市場普遍認為Fed雖不急降息，但年底前仍有機會，美元指數遇壓拉回，主要亞幣今早連袂走揚。

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新台幣匯價早盤29.4元、升值1.2分開出，最高升底29.364元，目前在29.373元附近、升值3.9分。

台積電財報利多延續激勵科技股人氣，台指期轉強亦吸引套利資金回流，進一步推動熱錢匯入。加上美元走弱、出口商陸續拋匯，帶動台幣重返29.3元價區。不過，由於出口商拋匯仍受限，且台美關稅談判結果尚未明朗，整體匯市走勢仍較股市謹慎觀望。

市場接下來將持續關注美國最新經濟數據，尤其是下週即將公布的個人消費支出（PCE）物價指數，該數據為聯準會評估通膨與利率政策的關鍵指標，將牽動未來美元與新興市場貨幣走勢。

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