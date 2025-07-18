晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電報喜激勵股匯雙揚 新台幣升破29.4元

2025/07/18 10:16

台積電報喜激勵股匯雙揚，新台幣升破29.4元（記者陳梅英攝）台積電報喜激勵股匯雙揚，新台幣升破29.4元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電財報亮眼、今早股價跳空大漲，帶動台股與新台幣匯價同步走升。新台幣兌美元匯率昨日結束連3黑後，早盤受惠於外資熱錢湧入，升破29.4元價位，最高來到29.364元。

美國6月通膨數據升溫，使市場對於聯準會降息預期急降，美債殖利率回升、美元指數也有明顯反彈，惟生產者物價走勢與聯準會官員談話內容分歧，市場普遍認為Fed雖不急降息，但年底前仍有機會，美元指數遇壓拉回，主要亞幣今早連袂走揚。

新台幣匯價早盤29.4元、升值1.2分開出，最高升底29.364元，目前在29.373元附近、升值3.9分。

台積電財報利多延續激勵科技股人氣，台指期轉強亦吸引套利資金回流，進一步推動熱錢匯入。加上美元走弱、出口商陸續拋匯，帶動台幣重返29.3元價區。不過，由於出口商拋匯仍受限，且台美關稅談判結果尚未明朗，整體匯市走勢仍較股市謹慎觀望。

市場接下來將持續關注美國最新經濟數據，尤其是下週即將公布的個人消費支出（PCE）物價指數，該數據為聯準會評估通膨與利率政策的關鍵指標，將牽動未來美元與新興市場貨幣走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財