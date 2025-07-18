台股開盤》台積電獲利爆表股價直奔1160元 指數漲逾350點

台積電獲利爆表股價登1160元，指數漲逾350點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週四全面上揚，而台股受惠於台積電第2季獲利爆表，外媒紛紛上修目標價，最高喊到1400元，受此激勵，今台積電開盤大漲25元激勵下，指數開盤跳空漲232.44點，23345.72開出，在台積電開高一度來到1160元歷史新高價，帶動電金傳3大族群齊揚，指數開高走高，漲逾350點，來到23468點。

台積電昨日法說會釋出上修全年營收展望的樂觀訊息，以美元計價的全年營收年增上修至30%，同時第2季獲利優於預期，第3季持續成長，成績優於市場預期，各家內外資法人聽完法說會後，忙著上修台積電目標價，最高目標價上看1400元。

請繼續往下閱讀...

受經濟數據報告和一系列企業財報的推動，美國股市週四上漲。標普500和那斯達克指數分別上漲0.54％、0.75％，創下2025年以來第9次和第10次收盤新高紀錄。道瓊工業指數上漲229點，漲幅0.52％，費城半導體指數漲幅0.73％，台積電ADR勁揚3.38％，收在245.60美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法