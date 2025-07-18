伊拉克油田連4天遭無人機襲擊！國際油價攀升

國際油價週四（17日）上漲1美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（17日）上漲1美元，因無人機連續第4天襲擊伊拉克庫德斯坦地區的油田，顯示該動盪地區的風險仍然存在。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶67.54美元，上漲1.16美元，漲幅1.75%。

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布蘭特原油期貨收每桶69.52美元，上漲1.00美元，漲幅1.46%。

官員指出，伊朗支持的民兵組織很可能是本週襲擊庫德斯坦地區油田的幕後黑手，儘管目前尚無任何團體宣稱負責。

2名能源官員表示，半自治的庫德斯坦地區石油產量，已減少約14萬至15萬桶/日，超過該地區平時約28萬桶/日產量的一半。

Lipow Oil Associates 總裁李包（Andrew Lipow）表示，油價部分漲幅是對於伊拉克無人機襲擊的反應，這顯示石油供應對低技術襲擊手段的脆弱性。」

李包補充指出，市場也因等待美國總統川普宣布關稅措施而持續緊張，這些關稅可能會使美國原油供應轉向印度和中國。

Panmure Liberum 分析師凱爾蒂（Ashley Kelty）指出：「由於美國最終關稅規模，以及其對全球經濟成長的影響，仍存在不確定性，短期油價將持續波動。」

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