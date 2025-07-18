ChatGPT助你開創副業！年收入多百萬

美媒指出，5個ChatGPT提示，可幫助提升副業收入。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著生成式AI工具日益普及，從發現商機、驗證創意、創建行銷內容並制定銷售策略，創業與經營副業的門檻已大幅降低，不需要聘請員工人、不用燒錢，只要透過策略性地運用AI工具並持續努力，就可透過ChatGPT在網路上開啟每月收入3000美元（約新台幣8.8萬元）的副業收入，相當於一年多出上百萬。

《Forbes》指出，ChatGPT 的效果並非來自「隨便問就能賺」，而是「問對問題」，以下《Forbes》5個精準提示，可協助你一步步從0開始，打造可以獲利的副業。

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第1個，找出專屬你的獲利利基市場。ChatGPT 最實用的起點就是幫你找出「結合技能、興趣與市場」的獲利機會。例如你可以輸入「我想在六個月內靠副業月收入3000美元」，並輸入擅長的技能、興趣及居住地區」，同時根據背景與當地需求，提供5個可在500美元內可啟動的副業構想，並分析客群、定價策略與前三步行動。

文章指出，這樣的提示可以讓ChatGPT根據你的條件，量身打造建議，這比泛泛而談的副業清單更具可行性。

第2個，用ChatGPT驗證市場，而不是盲目投入。創業新手最大錯誤，是沒有確認市場是否願意買單。你可以讓 ChatGPT 幫你設計一份7天市場驗證計畫，包括如何找到潛在用戶、提出有效的詢問問題、如何測試價格敏感度，以及判斷是否真的有人想買。

你甚至可以請它寫出測試用的Landing Page文案與Email引導信，在開始產品開發前蒐集預購名單或訂閱者。

第3個，內容行銷規劃一鍵生成。無論你賣的是服務、線上課程還是產品，都需要有人看見你，而ChatGPT可以幫你規劃1整個月的內容行銷。此外，ChatGPT可以把一篇文章改寫成多種形式，包括短影音腳本、IG輪播或X推文等，大幅提高曝光效率。

第4個，寫出能賣的頁面，讓副業像正業。許多副業卡關在「介紹產品說不清楚」，ChatGPT可幫你撰寫具轉換力的銷售頁，包括標題、痛點引導、產品優勢、見證區塊、FAQ、價格方案與行動按鈕。同時，你可以請ChatGPT提供「好處導向」、「問題導向」、「轉變導向」等不同風格版本，便於測試成效。

第5個，除了點子與行銷，更需要有策略地從0元成長到3000美元。因此，可指示ChatGPT規劃一個90天的副業成長藍圖，目標是從 0元成長到每月3000美元。隨著收入成長，再進一步請ChatGPT優化流程、推薦工具或委外策略，實現規模化。

專家指出，這些ChatGPT提示，旨在幫助您專注於重要的事情，創造真正的價值並找到付費客戶。

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