晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

加密幣、黃金重磅利多！《GENIUS》3法案通過 外媒曝川普擬開放9兆美元退休金投資

2025/07/18 08:26

加密幣、黃金迎重磅利多！《GENIUS》3法案通過，外媒曝川普擬開放9兆美元退休金投資。（歐新社）加密幣、黃金迎重磅利多！《GENIUS》3法案通過，外媒曝川普擬開放9兆美元退休金投資。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院17日以壓倒性票數通過3項加密貨幣相關法案，其中包括備受矚目的《GENIUS法案》，該法案針對穩定幣監管，要求儲備資產需100%由美元或美國國債等流動性資產支持，並規定發行方每月公開儲備金細節，此外，金融時報報導，川普最快本週簽署行政令，開放9兆美元（約新台幣264.78兆）退休金市場投資加密貨幣、黃金等，美國養老金投資即將迎來「川普時代」變革。

外媒報導，此次通過的法案還包括《數位資產市場結構法案》（CLARITY法案）及《反CBDC監控國家法案》。其中，《CLARITY法案》針對數位資產交易市場結構提供監管指引，而《反CBDC監控國家法案》則阻止聯準會未經國會授權向個人直接發行央行數位貨幣（CBDC），並防止其作為貨幣政策工具。這兩項法案目前正送交參議院審議。

值得注意的是，《GENIUS法案》在眾議院以308票贊成、122票反對的優勢通過，超過100名民主黨議員倒戈支持共和黨陣營。白宮新聞秘書萊維特透露，川普計劃於本週五的公開活動中簽署該法案，使其正式成為法律。

另金融時報報導指出，據３位知情人士透露，川普正準備向規模達9兆美元的美國退休金市場開放加密貨幣、黃金和私募股權投資，此舉將徹底改變美國人儲蓄資金的管理方式。川普最快將於本週簽署行政命令，允許401（k）計劃突破傳統股票和債券範疇，投資各類另類資產。

根據該命令，華盛頓監管機構將研究如何掃清障礙，使這些另類資產能夠納入401（k）儲蓄者使用的專業管理基金。這些投資將涵蓋從數字資產到貴金屬，以及專注於企業併購、私人貸款和基礎設施交易的基金等廣泛資產類別。

白宮在給《金融時報》的聲明中表示，「川普總統致力於為普通美國人恢復繁榮並保障他們的經濟未來。但任何決定只有在總統本人正式宣佈後才應被視為官方政策。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財