加密幣、黃金重磅利多！《GENIUS》3法案通過 外媒曝川普擬開放9兆美元退休金投資

加密幣、黃金迎重磅利多！《GENIUS》3法案通過，外媒曝川普擬開放9兆美元退休金投資。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院17日以壓倒性票數通過3項加密貨幣相關法案，其中包括備受矚目的《GENIUS法案》，該法案針對穩定幣監管，要求儲備資產需100%由美元或美國國債等流動性資產支持，並規定發行方每月公開儲備金細節，此外，金融時報報導，川普最快本週簽署行政令，開放9兆美元（約新台幣264.78兆）退休金市場投資加密貨幣、黃金等，美國養老金投資即將迎來「川普時代」變革。

外媒報導，此次通過的法案還包括《數位資產市場結構法案》（CLARITY法案）及《反CBDC監控國家法案》。其中，《CLARITY法案》針對數位資產交易市場結構提供監管指引，而《反CBDC監控國家法案》則阻止聯準會未經國會授權向個人直接發行央行數位貨幣（CBDC），並防止其作為貨幣政策工具。這兩項法案目前正送交參議院審議。

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值得注意的是，《GENIUS法案》在眾議院以308票贊成、122票反對的優勢通過，超過100名民主黨議員倒戈支持共和黨陣營。白宮新聞秘書萊維特透露，川普計劃於本週五的公開活動中簽署該法案，使其正式成為法律。

另金融時報報導指出，據３位知情人士透露，川普正準備向規模達9兆美元的美國退休金市場開放加密貨幣、黃金和私募股權投資，此舉將徹底改變美國人儲蓄資金的管理方式。川普最快將於本週簽署行政命令，允許401（k）計劃突破傳統股票和債券範疇，投資各類另類資產。

根據該命令，華盛頓監管機構將研究如何掃清障礙，使這些另類資產能夠納入401（k）儲蓄者使用的專業管理基金。這些投資將涵蓋從數字資產到貴金屬，以及專注於企業併購、私人貸款和基礎設施交易的基金等廣泛資產類別。

白宮在給《金融時報》的聲明中表示，「川普總統致力於為普通美國人恢復繁榮並保障他們的經濟未來。但任何決定只有在總統本人正式宣佈後才應被視為官方政策。」

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