晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

聯準會總部翻修被批浮誇 鮑爾正式回應了

2025/07/18 08:01

鮑爾表示，翻修聯準會華府總部園區的項目規模龐大，並涉及許多安全升級與清除危險物質的工程。（歐新社）鮑爾表示，翻修聯準會華府總部園區的項目規模龐大，並涉及許多安全升級與清除危險物質的工程。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對聯準會總部翻修被批浮誇，主席鮑爾週四正式回覆白宮管理和預算辦公室（OMB），並指出，翻修聯準會華府總部園區的項目規模龐大，並涉及許多安全升級與清除危險物質的工程，否認翻新後的辦公室將配備豪華的附加設施。

外媒報導，鮑爾在給白宮OMB的信函中指出，正如同聯準會在公開網頁的解釋，我們在代表美國人民履行國會賦予我們的職責時，嚴肅看待良好管理公共資源的責任。

鮑爾指出，自從2017年首度獲得理事會核准以來，聯準會一直非常審慎地確保這個項目受到嚴密監督，董事會認為，確保決策透明度並對公眾負責至關重要。

報導指出，1週前，白宮OMB主任沃特在1封公開信中向鮑爾提出了有關該項目的問題，並要求在7天內作出回覆。

然而，沃特的信不僅僅是請求訊息，沃特在信中指責主席“嚴重管理不善聯準會”，並特別指出多年來歷史性的改革工作就是1個例子，他還暗示鮑爾在最近就該建設項目的進展向國會撒了謊。

鮑爾在回覆中沒有回應這些批評，也沒有採用沃特所用的對抗語氣。

相反，他解釋了成本超支的原因，多次讓沃特參考公共網站，並強調聯準會與華盛頓1個鮮為人知的計畫委員會的合作是自願的，而不是強制性的。

鮑爾在文中寫道：「儘管委員會在建設項目方面通常不受國家首都規劃委員會的指導，但我們自願與國家首都規劃委員會合作，並在項目早期階段受益於與該委員會的密切合作。」國家首都規劃委員會是國家首都規劃委員會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財