聯準會總部翻修被批浮誇 鮑爾正式回應了

鮑爾表示，翻修聯準會華府總部園區的項目規模龐大，並涉及許多安全升級與清除危險物質的工程。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對聯準會總部翻修被批浮誇，主席鮑爾週四正式回覆白宮管理和預算辦公室（OMB），並指出，翻修聯準會華府總部園區的項目規模龐大，並涉及許多安全升級與清除危險物質的工程，否認翻新後的辦公室將配備豪華的附加設施。

外媒報導，鮑爾在給白宮OMB的信函中指出，正如同聯準會在公開網頁的解釋，我們在代表美國人民履行國會賦予我們的職責時，嚴肅看待良好管理公共資源的責任。

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鮑爾指出，自從2017年首度獲得理事會核准以來，聯準會一直非常審慎地確保這個項目受到嚴密監督，董事會認為，確保決策透明度並對公眾負責至關重要。

報導指出，1週前，白宮OMB主任沃特在1封公開信中向鮑爾提出了有關該項目的問題，並要求在7天內作出回覆。

然而，沃特的信不僅僅是請求訊息，沃特在信中指責主席“嚴重管理不善聯準會”，並特別指出多年來歷史性的改革工作就是1個例子，他還暗示鮑爾在最近就該建設項目的進展向國會撒了謊。

鮑爾在回覆中沒有回應這些批評，也沒有採用沃特所用的對抗語氣。

相反，他解釋了成本超支的原因，多次讓沃特參考公共網站，並強調聯準會與華盛頓1個鮮為人知的計畫委員會的合作是自願的，而不是強制性的。

鮑爾在文中寫道：「儘管委員會在建設項目方面通常不受國家首都規劃委員會的指導，但我們自願與國家首都規劃委員會合作，並在項目早期階段受益於與該委員會的密切合作。」國家首都規劃委員會是國家首都規劃委員會。

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