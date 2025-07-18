39歲的他靠「4轉變」！從月光族變年收2634萬元

Chacon博士是１位皮膚科醫生，在美國所有 50個州、華盛頓特區、波多黎各和關島執業。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從日月光變成年收入89.6萬美元（約新台幣2634萬元），39歲的皮膚科醫生查孔（Anna Chacon）表示，自己曾是日月光，但因父親在新冠疫情時間被辭退，讓他明白人不能只靠單一收入來源，於是他決定辭職自己診所，並與其他醫院合約提供遠距醫療服務，並開始投資理財、買房收租金，靠著這4個轉變，如今不僅年收入約89.6萬美元，總淨資產已達到約600萬美元（約新台幣1.76億元）。

CNBC報導，查孔說，自己在邁阿密長大，那裡的人非常注重物質，自己基本上就是過著日復一日、月光族的生活。

請繼續往下閱讀...

直到在同為醫生的父親，在疫情爆發之初被解雇，這不僅對他和家人是1個打擊，也讓他明白了不能只依賴單一的收入來源。

她說，雖然在大型醫院系統工作有時會讓人感到安心，但疫情隨時可能發生，你可能會經歷一些意想不到的事情，於是在2021年9月，他決定開設自己的診所，擴大她的病人名單，並以自己的方式工作。

從那時起，除了在自己的診所看病外，他也與其他醫院合約提供遠距醫療服務，增加了收入。

為了更好地管理財務，她開始自學投資知識，如今他的投資組合價值超過320萬美元（約新台幣9408萬元）。

除了理財外，他也置產收租，在2022年，查孔在科勒爾蓋布爾斯以110萬美元（約新台幣3234萬元）的價格買了1棟辦公大樓，她支付了約30萬美元（約新台幣882萬元）的首付，並於2023年還清了抵押貸款，她的診所佔用了大樓的一部分空間，其餘部分則出租給1家醫療水療中心，每月租金為7500美元（約新台幣22.05萬元）。

隔年，她又在佛羅裡達州派恩克雷斯特買了1棟價值190萬美元（約新台幣5586萬元）的房子，並以每月7500美元的價格出租。

透過4個轉變，查孔如今不僅擺脫月光族，截至去年，他的收入約為89.6萬美元，並擁有1個小型皮膚科帝國，以及價值超過320萬美元的投資組合，包括她擁有的兩處房產在內，她的總淨資產已達到約600萬美元（約新台幣1.76億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法