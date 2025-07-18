美股收盤》台積電ADR強漲逾3％ 標普那指續創新高

週四美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受經濟數據報告和一系列企業財報的推動，美國股市週四上漲。標普500和那斯達克指數分別上漲0.54％、0.75％，創下2025年以來第9次和第10次收盤新高紀錄。道瓊工業指數上漲229點，漲幅0.52％，費城半導體指數漲幅0.73％，台積電ADR勁揚3.38％，收在245.60美元。

綜合外媒報導，本週發布的企業季度財報多超出預期，根據FactSet調查，迄今約有50家標普500指數成分股公司公布財報，其中88％的業績超出分析師的預期。

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週四發布的關鍵數據反映了美國經濟的強勁表現。美國勞工部報告顯示，截至7月12日當週，首次申請失業救濟人數為22.1萬人，較前一週減少7000人。此外，根據美國人口普查局的數據，6月零售額較5月成長0.6％，增幅超乎預期。

個股方面，百事可樂受能量飲料和健康汽水需求的推動，預測業績樂觀，股價上漲 7.45％。美國聯合航空預測自7月以來需求將更加強勁，其股價上漲3.11％。科技股也受到提振，尤其是晶片製造商，台積電季度利潤創紀錄，可見人工智慧的需求日益強勁，

台積電ADR上漲3.38％，輝達漲0.95％，Marvell上漲1.64％。

道瓊指數上漲229.71點或0.52％，收44484.49點。

那斯達克指數上漲155.16點或0.75％，收20885.65點。

S&P 500 指數上漲33.66點或0.54％，收6297.36點。

費城半導體指數上漲41.43點，或0.73％，收5737.64點。

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