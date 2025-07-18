晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股收盤》台積電ADR強漲逾3％ 標普那指續創新高

2025/07/18 06:05

週四美股上漲。（路透）週四美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受經濟數據報告和一系列企業財報的推動，美國股市週四上漲。標普500和那斯達克指數分別上漲0.54％、0.75％，創下2025年以來第9次和第10次收盤新高紀錄。道瓊工業指數上漲229點，漲幅0.52％，費城半導體指數漲幅0.73％，台積電ADR勁揚3.38％，收在245.60美元。

綜合外媒報導，本週發布的企業季度財報多超出預期，根據FactSet調查，迄今約有50家標普500指數成分股公司公布財報，其中88％的業績超出分析師的預期。

週四發布的關鍵數據反映了美國經濟的強勁表現。美國勞工部報告顯示，截至7月12日當週，首次申請失業救濟人數為22.1萬人，較前一週減少7000人。此外，根據美國人口普查局的數據，6月零售額較5月成長0.6％，增幅超乎預期。

個股方面，百事可樂受能量飲料和健康汽水需求的推動，預測業績樂觀，股價上漲 7.45％。美國聯合航空預測自7月以來需求將更加強勁，其股價上漲3.11％。科技股也受到提振，尤其是晶片製造商，台積電季度利潤創紀錄，可見人工智慧的需求日益強勁，

台積電ADR上漲3.38％，輝達漲0.95％，Marvell上漲1.64％。

道瓊指數上漲229.71點或0.52％，收44484.49點。

那斯達克指數上漲155.16點或0.75％，收20885.65點。

S&P 500 指數上漲33.66點或0.54％，收6297.36點。

費城半導體指數上漲41.43點，或0.73％，收5737.64點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財