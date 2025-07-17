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法國擬砍假救經濟 統計顯示成效杯水車薪

2025/07/17 22:22

假日對民眾身心健康及觀光產業具有顯著效益。（路透）假日對民眾身心健康及觀光產業具有顯著效益。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯林家宇／綜合報導〕法國總理白胡（Francois Bayrou）15日宣布將提案取消2天公共假日，促進經濟產能，作為填補政府預算缺口的解方之一。據《路透》報導，「砍假救經濟」效果有限，對國內生產毛額（GDP）的貢獻不到0.1％。

白胡的構想將使法國的公共假日從一年11天減為9天，藉由增加2天工作日創造更多經濟產能，因而嘉惠政府收益。

檢視前例，丹麥自2024年起取消可追溯至1686年的「大祈禱日」（Great Prayer Day）節日，盼增加國庫收益。但據國際貨幣基金組織（IMF）估算，額外工作日為GDP帶來的效益僅0.01％至0.06％。法國國家統計與經濟研究所（INSEE）對白胡的的方案評估同樣為0.06％。

報導指出，國定假日固然會減少經濟產出，但對民眾的身心健康具有關鍵作用，也被證實有助觀光等產業活動。

根據馬來西亞「未來勞動市場研究中心」針對101國進行的研究顯示，一定範圍內，經濟成長與國定假日天數成正比，每年9至10天國假效益最高。越過此甜蜜點後，更多的國假反而會使經濟成長降緩。

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