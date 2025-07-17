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人形機器人優先投入醫療照護 魏哲家笑稱自己可能也會用到

2025/07/17 18:33

台積電董事長魏哲家表示，人形機器人應用領域會先應用醫療產業，用來照顧年長老人，他還幽默地說自己或許有一天也會用到。（記者廖振輝攝）台積電董事長魏哲家表示，人形機器人應用領域會先應用醫療產業，用來照顧年長老人，他還幽默地說自己或許有一天也會用到。（記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕對於美國批准輝達H20晶片恢復對中國出口，台積電董事長暨總裁魏哲家今在公司法說會中表示，「這是好消息」，但還沒有收到客戶的通知，公司也還沒準備要調高AI晶片的成長展望；對於人形機器人的市場規模，他認為，今明年都為時尚早，應用領域會先應用醫療產業用來照顧年長老人，他幽默地說，自己或許有一天也會用到。

輝達H20晶片在中國市場恢復銷售，魏哲家回應，「這是好消息」，但台積電尚未收到客戶通知。中國是很大的市場，客戶能繼續在這市場銷售，確實是正面的好消息，台積電無法預估也還沒準備要調高AI的成長展望。

受惠人工智慧（AI）資料中心的大量建置，魏哲家表示，台積電3奈米、5奈米製程及先進封裝的產能，「都相當吃緊」，台積電正全力以赴，縮小供需之間的落差。

對於人形機器人市場規模或挹注台積電業績展望，魏哲家認為，目前談人形機器人對2025或2026年的展望，還言之過早，人形機器人的系統非常複雜，涉及大量的感測器技術，加上人形機器會直接與人類互動，在設計上需要更小心，但一旦需求起飛，巨大效益也會被帶動。

他估人形機器人的應用領域，應該會在醫療產業用於照顧年長老人，他認為或許有一天，自己也會需要人形機器人幫忙，引起法人大笑。

魏哲家也透露，他曾和一名客戶聊天，這名客戶誇口旗下的機器人規模將是電動車的10倍，「我正在期待那一天到來」。

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