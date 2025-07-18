同婚配偶合併報稅3年增1.5倍 這個縣市占比最高

財政部統計，2023年配偶為同性的有偶申報戶共6637件，3年增加1.5倍。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2019年5月同性結婚登記上路，台灣成為亞洲第一個同性結婚合法化的國家。根據財政部統計，2020年配偶為同性的有偶申報戶共2625件，2023年增至6637件，3年來大增1.5倍，同性配偶占有偶件數比率也由0.09%增至0.22%；各縣市中，以花蓮縣占比0.41%、台東縣0.35%分居1、2名，彰化縣、雲林縣0.09%最低，六都則介於0.2%~0.26%。

財政部統計處指出，綜所稅申報案件中屬於有偶的件數，自2014年至2019年大致呈逐年成長趨勢，2020、2021年可能因COVID-19疫情期間，結婚對數減少、部分家庭所得受衝擊而未達課稅標準等因素影響，致有偶申報件數下降，後回升至 2023年298萬件。不過，有偶申報戶占總申報戶比率逐年下滑，2023年為43.3%，較20年減少4.4個百分點，反映國人晚婚甚或不婚比率逐年遞增。

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另，納稅義務人如果與配偶為分居狀態，可於申報時註明「已分居」，近10年有偶申報件數中分居占比，2015至2022年均維持在0.25%上下，2023年攀升至0.36%，相當於平均每1千位有偶申報人中有4位為分居者，離島除外縣市，以基隆0.53%、台北0.5%、新北0.47%較高。

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