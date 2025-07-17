內政部擬定丹娜絲「住屋毀損救助專案」 受災戶每戶慰助金最高10萬元

內政部政務次長董建宏（中）主持部務會報，擬定丹娜絲「住屋毀損救助專案」。（內政部提供）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部部務會議今進行「丹娜絲颱風民宅災損協助方案」，並擬定住屋毀損救助專案，將報請行政院通過救助劃定災區受災戶，每戶復原慰助金最高將發給10萬元，「從優、從寬、從速」原則讓民眾早日完成家園復原工作。

內政部指出，丹娜絲颱風為百年來首次直接由西部嘉義登陸的颱風，17級強勁風勢導致南部地區出現路樹、路燈與整排電桿倒斷，及電塔倒塌造成大區域停電、建物毀損等災情發生，目前彙整資料顯示台南市民宅受損件數高達1萬件、嘉義縣則逾6千件。

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受災戶租屋需求 可申請租金補貼

對於慰助金專案發放對象，將以行政院通過劃定為災區的受災戶為主，且只要民宅有實際居住需求，無論損壞為屋頂還是外牆，經地方政府勘查確認後，依每戶損壞面積核發5萬元或是10萬元的慰助金，其中屋頂及外牆損壞超過20平方公尺以上、未達100平方公尺的補助上限為5萬元，若超過100平方公尺補助上限為10萬元，即便沒有居住事實，慰問金也可減半申請，申請方式需經由地方政府審核災損照片通過後即可發放，申請時間為地方政府公告1年內。

此外，對於房屋受損導致無法居住，而需另行租屋的民眾，則可依據「受災證明」申請300億元中央擴大租金補貼，依租賃房屋所在地不同，每戶每月可領2千元至8千元不等，且還可再加碼1.2倍，也同步提供修繕貸款利息補貼、重建獎勵與稅捐減免等多項配套措施。

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