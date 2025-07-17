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大潤發變大全聯 禮券怎麼用1次看

2025/07/17 17:36

全聯表示，8月1日起，未使用完畢的大潤發紙本提貨券、即享券仍可繼續於大全聯使用，無法於全聯福利中心使用；全聯福利中心的禮券目前也無法在大全聯消費。（記者楊雅民攝）全聯表示，8月1日起，未使用完畢的大潤發紙本提貨券、即享券仍可繼續於大全聯使用，無法於全聯福利中心使用；全聯福利中心的禮券目前也無法在大全聯消費。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民、實習記者劉羽珊／台北報導〕全聯福利中心併購大潤發，歷經3年的整合，今早大潤發土城店率先換上大全聯招牌，兄弟公司合併，全聯和大全聯禮券可以互通嗎？全聯表示，8月1日起，未使用完畢的大潤發紙本提貨券、即享券仍可繼續於大全聯使用，無法於全聯福利中心使用；全聯福利中心的禮券目前也無法在大全聯消費。

大潤發全面更名為「大全聯」，全聯針對大潤發會員卡也提供早鳥轉換優惠，大潤發會員即日起至7月31日止，只要進入至全聯PX Pay連動至大潤發會員，連結成功後，將贈送100點限時福利點，將於8月15日匯入，100點限時福利點使用期限至年底。

原大潤發會員仍可在7月31日前，於全台大潤發正常累積、折抵發幣；未折抵的剩餘發幣將於8月1日起一次性自動轉為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結的PX Pay會員帳戶中，原2025年累積的發幣有效使用期限至2026年4月5日。

若大潤發會員帳號未轉換連結至PX Pay，仍待會員帳號連結至PX Pay後，才能轉為福利點；開放大潤發會員連結至PX Pay的期限至2026年3月31日。

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