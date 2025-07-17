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文曄集團360億聯貸案完成簽約 台銀統籌主辦、超額認購近2倍

2025/07/17 17:23

文曄集團360億元聯貸案完成簽約，台銀統籌主辦、超額認購近兩倍。（資料照）文曄集團360億元聯貸案完成簽約，台銀統籌主辦、超額認購近兩倍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕由台灣銀行統籌主辦的文曄科技及其子公司茂宣（以下合稱「文曄集團」）新台幣360億元聯合授信案，已於7月17日正式完成簽約。此次聯貸案原規模為300億元，最終吸引11家金融機構熱烈參與，認購金額高達580億元，超額認購近兩倍，最終順利以360億元結案，顯示金融同業對文曄集團營運表現與財務穩健度的高度信賴。

本案資金用途主要為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉金，由台銀擔任統籌主辦暨管理銀行，並邀集第一銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行共同主辦。

文曄集團為全球領先的專業電子零組件通路服務商，2024年4月完成收購加拿大Future Electronics後，全球整合服務能力再強化，半導體通路市佔率更一舉登上全球第一。除積極擴展營運版圖外，文曄亦高度重視企業社會責任與永續發展，秉持「專業誠信、永續經營」理念，長期關注ESG實踐，並已連續五年獲選為臺灣公司治理評鑑上市公司前5%。本次聯貸案更將其公司治理表現納入永續連結指標，強化企業與金融體系攜手推動永續的合作模式。

台銀表示，本次聯貸案不僅體現銀行對優質企業的支持，也呼應其「全民的銀行、台灣的靠山、永續的推手」理念。台銀自2023年起發佈TCFD報告書，連續三年榮獲BSI查核「Level 5+：Excellence」最高等級，顯示其在氣候治理、風險控管及資訊揭露上的領導地位。未來將持續發揮金融影響力，與企業攜手推動產業升級與綠色轉型，共創永續雙贏。

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