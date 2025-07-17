暑假瘋出國意外醫療要保多少？產險業估「至少50萬」

暑假瘋出國意外醫療保額要多少才夠？產險業估至少50萬。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕暑假旅遊旺季來臨，手機線上投保愈來愈便利，甚至上飛機前才投保都來得及，但不少民眾總是煩惱「保額要買多少？」買少了擔心發生事故「不夠賠」，買多了又覺得「浪費錢」，保險業者建議，海外醫療費用比台灣高，意外醫療保險金額度至少要50萬元，若是前往醫療費用較高的國家，例如歐洲、美國，建議可進一步將保額拉高至100萬元以上。

出國前若想要自己上網投保旅平險，要如何規劃？兆豐保險建議，可檢視三大面，包含保障範圍、保障額度、附加服務，產品方面，就是保障範圍須涵蓋旅行平安險、意外醫療險、旅行不便險及海外突發疾病保險，多數產險公司會包裝成「旅行綜合保險」銷售，比起單獨投保旅平險，旅行綜合保險的保障範圍相對較廣。

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至於保障額度該買多少？兆豐保險表示，由於海外就醫費用比起台灣相對高昂，建議傷害醫療保險金額度至少達新台幣50萬元，如果是前往醫療費用較高的國家，例如歐洲、美國，建議可進一步將保額拉高至100萬元以上，避免海外昂貴的醫療費用造成經濟負擔；在意外身故失能保險金部分，建議保額至少要有500萬元，被保險人若是家中主要經濟來源，保額可提高至1000萬元。

泰安產險的海外旅行綜合保險專案，海外保額最高1200萬元，涵蓋實支實付的意外醫療補償，針對「海外突發疾病」部分，一般地區最高保額180萬元，日本地區提高至270萬元，美加地區則最高540萬元，對於醫療費用較高的國家，可有效降低風險所帶來的經濟負擔。

有些壽險公司則針對特定海外旅遊國家，給予保額加碼保障，凱基人壽指出，針對海外的傷害醫療險，可再額外加保海外突發疾病的醫療健康保險附約，若不幸因突發疾病就醫，將提供美、加地區300%、日歐紐澳地區150%的「海外特定地區限額調整係數」，補償高費用地區的醫療支出，避免造成財務負擔。

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