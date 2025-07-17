魏哲家：加速美國廠量產進度 2奈米及以下先進製程將佔30％

台積電17日舉行2025第2季法人說明會，公布第2季營運結果。董事長魏哲家在會中侃侃而談，表情相當豐富。（記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，針對全球布局進展，董事長暨總裁魏哲家指出，因美國先進製程的客戶對投產美國廠興趣濃厚，將致力將美國2廠3奈米量產進度加速，以支持客戶的需求，美國3廠已開始動工，將採用2奈米和A16製程技術，由於客戶對AI相關的需求強勁，也將考慮加快生產進度。他強調，1650億美元投資完成後，台積電2奈米及更先進製程產能將會有約30%在美國生產，亞利桑那州當地會成為獨立的先進半導體製造聚落。

魏哲家表示，台積電所有的海外決策都是基於客戶的需求，因為客戶重視一定的地域靈活性，此外，也包含必要程度的政府支持，為了台積股東將價值最大化。在美國先進客戶及美國聯邦政府、州政府和市政府的大力合作和支持下，台積電在美國將投資總共1650億美元，這項投資包含興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間主要研發中心，以滿足客戶未來幾年的需求。

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魏哲家指出，在亞利桑那州的1廠已在2024年第4季採用4奈米製程技術成功進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。2廠將採用3奈米製程技術，目前廠房工程已完成，看到美國先進客戶對投興趣濃厚，台積電正致力於將量產進度加速數個季度，以支持客戶的需求。3廠已開始動工，將採用2奈米和A16製程技術，由於客戶對AI相關的需求強勁，台積電也將考慮加快生產進度。

對於第4座晶圓廠，魏哲家指出，將採用2奈米和A16製程技術，第5座和第6座晶圓廠則將採用更先進的技術。這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。拓展計劃將使台積電足以在亞利桑那州擴展為1超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落，以支持智慧型手機、AI和HPC應用等領域的領先客戶的需求。計劃興建兩座新的先進封裝設施及設立1間研發中心，以完善AI供應鏈。計劃建設完成後，2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為1個在美國獨立的先進半導體製造聚落。

魏哲家強調，台積電將繼續在支持客戶取得成功方面，扮演關鍵且不可或缺的角色，同時也繼續擔任強化美國半導體產業及其領導地位的關鍵合作夥伴、推動者。

對於日本，魏哲家感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，並說在熊本的第1座特殊製程技術晶圓廠，已經於2024年底以非常好的良率開始量產。第2座特殊製程晶圓廠的營造工程，將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

對於歐洲廠，魏哲家指出，台積獲得來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾。正按計劃於德國德勒斯登興建1座特殊製程技術晶圓廠並進展良好。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

台積電也持續在台灣擴產，他表示，政府的支持下，台積電計劃在未來數年內，在國內興建11座晶圓廠和4座先進封裝設施。正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，以支持客戶強勁的結構性需求。

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