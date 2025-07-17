晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

魏哲家：加速美國廠量產進度 2奈米及以下先進製程將佔30％

2025/07/17 17:05

台積電17日舉行2025第2季法人說明會，公布第2季營運結果。董事長魏哲家在會中侃侃而談，表情相當豐富。（記者廖振輝攝）台積電17日舉行2025第2季法人說明會，公布第2季營運結果。董事長魏哲家在會中侃侃而談，表情相當豐富。（記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，針對全球布局進展，董事長暨總裁魏哲家指出，因美國先進製程的客戶對投產美國廠興趣濃厚，將致力將美國2廠3奈米量產進度加速，以支持客戶的需求，美國3廠已開始動工，將採用2奈米和A16製程技術，由於客戶對AI相關的需求強勁，也將考慮加快生產進度。他強調，1650億美元投資完成後，台積電2奈米及更先進製程產能將會有約30%在美國生產，亞利桑那州當地會成為獨立的先進半導體製造聚落。

魏哲家表示，台積電所有的海外決策都是基於客戶的需求，因為客戶重視一定的地域靈活性，此外，也包含必要程度的政府支持，為了台積股東將價值最大化。在美國先進客戶及美國聯邦政府、州政府和市政府的大力合作和支持下，台積電在美國將投資總共1650億美元，這項投資包含興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間主要研發中心，以滿足客戶未來幾年的需求。

魏哲家指出，在亞利桑那州的1廠已在2024年第4季採用4奈米製程技術成功進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。2廠將採用3奈米製程技術，目前廠房工程已完成，看到美國先進客戶對投興趣濃厚，台積電正致力於將量產進度加速數個季度，以支持客戶的需求。3廠已開始動工，將採用2奈米和A16製程技術，由於客戶對AI相關的需求強勁，台積電也將考慮加快生產進度。

對於第4座晶圓廠，魏哲家指出，將採用2奈米和A16製程技術，第5座和第6座晶圓廠則將採用更先進的技術。這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。拓展計劃將使台積電足以在亞利桑那州擴展為1超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落，以支持智慧型手機、AI和HPC應用等領域的領先客戶的需求。計劃興建兩座新的先進封裝設施及設立1間研發中心，以完善AI供應鏈。計劃建設完成後，2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為1個在美國獨立的先進半導體製造聚落。

魏哲家強調，台積電將繼續在支持客戶取得成功方面，扮演關鍵且不可或缺的角色，同時也繼續擔任強化美國半導體產業及其領導地位的關鍵合作夥伴、推動者。

對於日本，魏哲家感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，並說在熊本的第1座特殊製程技術晶圓廠，已經於2024年底以非常好的良率開始量產。第2座特殊製程晶圓廠的營造工程，將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

對於歐洲廠，魏哲家指出，台積獲得來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾。正按計劃於德國德勒斯登興建1座特殊製程技術晶圓廠並進展良好。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

台積電也持續在台灣擴產，他表示，政府的支持下，台積電計劃在未來數年內，在國內興建11座晶圓廠和4座先進封裝設施。正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，以支持客戶強勁的結構性需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財