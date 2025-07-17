不想當AI邊緣人狂跳槽 三星工程師不忍全說了

韓媒披露，三星工程師跳槽到SK海力士的人數增加。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子代工業務已大幅落後台積電，先進製程也面臨良率挑戰，HMB（高頻寬記憶體）則遲遲未獲輝達認證，反觀SK海力士搭上AI列車扶搖直上。韓媒爆料，許多三星工程師受不了僵固的官僚組織及問責文化，紛紛跳槽至SK海力士。

韓媒《朝鮮日報》報導，一位在三星負責DRAM微縮設計近20年、現年51歲的C先生，2年前轉職到SK海力士。他透露，近年來從三星跳槽到SK海力士人數激增，這種現象不只是薪資問題，更與僵化的研發環境和人事制度有關。

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另有2位從三星離職的工程師也說，難以接受三星的「報告文化」和「問責文化」，他們普遍認為，在缺乏漸進式內部競爭的情況下，三星已形成一種「凡挑戰失敗，這個人就須負責」的文化。提交報告時也常被淡化事實，以免部門遭到責難。一位三星前工程師感慨，若被告知想法失敗就要負責，誰敢嘗試？光這一點就扼殺創新了。

報導還說，三星人才外流現象似乎正從記憶體部門外溢到晶圓代工，由於第六代HBM（HBM4）需要先進代工製程，SK海力士正積極招募對晶圓代工製程有高度理解的人才。自去年以來，已有2至3名來自三星代工部門FinFET製程的團隊成員，跳槽到SK海力士。

近期從三星代工部門跳槽到 SK 海力士的D先生說，面對長期虧損、產能利用率低以及外界對三星分拆的猜測，是他離職的原因。現任職於 SK 海力士的高級研究員 E 先生則指出，三星記憶體部門文化有強烈的血統主義，除了極少數例外，幾乎不可能讓非三星出身的人坐上關鍵職位。

西江大學商學院的金龍珍（音譯）指出，三星一直是管理型組織，人資和財務部門擁有龐大權力。當一個缺乏技術專業知識的組織僅憑財務標準做出決策時，必然會造成競爭力下滑。他說，三星高層若沒有決心改變目前的體制，半導體優勢可能會繼續削弱。

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