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川普取消加州高鐵290億撥款 網嘆：美國恐淪為第三世界國家

2025/07/17 16:45

美國總統川普將終止對加州高鐵的資助。（示意圖，美聯社）美國總統川普將終止對加州高鐵的資助。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普17日宣布，由於建設進度過慢等因素，將取消對加州高鐵項目9.29億美元（約新台幣289.7億元）的撥款。川普的決定，引發眾多Reddit網友不滿，有網友感嘆「美國很快將被視為第三世界國家」。

綜合媒體報導，川普今稍早宣布，將終止對加州高鐵的聯邦資助，痛批這個從2008年通過、耗費了納稅人數千億美元的高鐵建設案，除了嚴重超支外，毫無建樹。他強調，美國聯邦政府不會再為這個「騙局」投入半毛錢。

報導指出，加州高鐵計畫最早可追溯至2008年，時任加州州長阿諾·史瓦辛格通過加州高鐵建設案，連接加州2大城市舊金山和洛杉磯，總長逾800公里，最初預估成本為330億美元（約新台幣9713億元）。

2015年第一階段工程開工，不過2019年的2月，加州州長紐松（Gavin Newsom）宣布，由於工程全線成本飆升至773億美元（約新台幣2.27兆元）、工期延誤和管理方面的擔憂，高鐵項目將縮短為中央谷地約200公里路段，但目前這個工程僅完成了約35公里的填土工程和11座立體交叉結構，通車時程從2020年延至2033年以後。

對於川普的決定，加州州長紐松週四聲明回應，指責川普政府的行為不合法，侵犯了加州的綠能基礎建設，以及正在建設此項目的上千名工人，他將於法庭捍衛已取得的撥款。

川普取消加州高鐵撥款消息曝光後，也引發Reddit網友熱議。有網友表示，「看到川普發布任何有關加州的負面新聞，很難不讓人覺得這完全是出於政治目的」、「川普討厭加州」、「這太蠢了，是的，完成這個專案並不便宜，但對富人的減稅也不便宜」、「就好像他們希望中國超越我們一樣」、「他（川普）真的希望新聞界不要再報導愛潑斯坦的事情」等。

還有網友感嘆表示，「我們活在最愚蠢的時代」、「美國很快將被視為第三世界國家」、「我們將會長期停留在20世紀」等。

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