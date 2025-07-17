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護國神山第二季獲利超狂！台積電ADR盤前漲瘋了

2025/07/17 16:33

台積電今（17）日開法說會，第二季業績亮眼。（記者廖振輝攝）台積電今（17）日開法說會，第二季業績亮眼。（記者廖振輝攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）今（17）日開法說會，公布2025年第2季財務報告，稅後純益3982億元，每股盈餘15.36元，創下史上單季新高，台積電ADR週四盤前反應業績利多飆漲逾6%。

台積電ADR連續2個交易日收盤、盤中同步創下史上新高，16日以上漲0.61美元或0.26%、237.56美元作收。

台積電在台股今日收盤後公布第2季財報，獲利指標超越市場預期，合併營收約新台幣9337.9億元，毛利率58.6%，符合財測區間上緣，營業利益率超標，稅後純益約新台幣3982.7億元，創單季歷史新高，平均日賺44億元多，每股盈餘為新台幣15.36元，創單季獲利新高。

台積電2025年第2季營收年增38.6%，稅後純益和每股盈餘則皆年增60.7%，2025年第2季營收增加11.3%，稅後純益增加10.2%。

台積電法說會的好消息，帶動台積電ADR，盤前一度飆漲6.5%，台北時間17日下午4點30分，漲幅4.29%。

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