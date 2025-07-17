我對中港出口占比直直落 上半年降至24年新低

財政部指出，上半年對美國出口占比創33年同期最高，對中港占比則降至24年新低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處表示，我國上半年對美國出口比重攀升至27.9%、創近33年同期最高，年增4.7個百分點；對東協出口占比19.6%、創歷年同期新高，年增0.8個百分點；對中國與香港出口占比則降至27.9%、為近24年同期新低，年減3.3個百分點；對歐洲及日本出口占比6.4%、5%，雙雙下探歷史低點，分別減少2.3、0.6個百分點。

財政部統指出，隨AI應用、高效能運算等需求不斷擴散，以及客戶端因應美國關稅政策提前備貨效應發酵，今年以來我國出口值大致呈逐月遞升，3~6月出口規模囊括歷年單月前4高，5、6 月更上攻500億美元的空前水準；其中第1季出口增17.5%，第2季擴大至34.1%；進口受惠於科技產業鏈國際分工運作與出口引申需求，加以資本設備購置強勁，第1、2季分別年增16.2%、24.5%，續呈雙位數升勢。

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累計上半年，出口總值2833億美元、進口2275億美元，均創同期新高，分 年增25.9%、20.5%。與亞洲主要經濟體相較，我國上半年出口表現最為亮眼，表現優於香港（1-5 月）的16.1%、新加坡9.4%、中國5.9%、日本4.8%、南韓-0.03%。

財政部表示，AI技術應用與需求持續開展，美國雲端服務供應商加大投資與設備採購，亞、歐、中東等相繼提高資本支出，加上對等關稅寬限期影響，帶動我國資通與視聽產品外銷創佳績，今年上半年出口突破千億美元、達1019億美元，並超越電子零組件為最大出口貨類，年增394億美元或63%，對總出口增幅25.9%貢獻17.5個百分點；其中電腦及其附屬單元年增81%，主要增加產品為顯示卡、伺服器，電腦零附件增77.6%，交換器及路由器增37.1%。

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