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全台最高星巴克確定熄燈 7/21最後營業日

2025/07/17 16:08

統一星巴克今天證實，星巴克清境門市最後營業日為7月21日。（取自陳維林臉書）統一星巴克今天證實，星巴克清境門市最後營業日為7月21日。（取自陳維林臉書）

〔記者楊雅民／台北報導〕位於海拔1743公尺高的「全台最高星巴克」傳出將熄燈，統一星巴克今天證實，星巴克清境門市最後營業日為7月21日，歡迎顧客就近至南投埔里門市感受美好的星巴克體驗。

清境農場遊客休閒中心2003年由統一超商進駐經營，打造複合式商場，引進全台海拔最高的星巴克、海拔最高的7-ELEVEN便利商店，成為清境農場著名地標。

當地旅遊業者陳維林在臉書發文指出，清境農場的星巴克門市將正式歇業，這間曾被譽為「台灣海拔最高的星巴克」，自2003年開業以來，不僅是清境的地標，更是高山觀光的象徵。

如今它的告別，標誌的不只是商業調整，更是一場地方觀光信心的崩解，「觀光政策失衡的警鐘」。

更具指標意義的是，清境7-ELEVEN門市、小瑞士花園門市已取消24小時營業，改為夜間打烊模式，此舉不僅反映出夜間人流不足與營運成本考量，也顯示清境地區整體消費動能的疲弱。

該貼文也引來網友留言指出，「清境已經不是當時的清境了」、「清境停車是個大問題，會讓人打退堂鼓」。也有網友直言，「台灣最美的山在這裡，誰說一定要星巴克？」

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