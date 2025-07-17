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中鋼協助下游爭取訂單 8月份盤價開平盤

2025/07/17 15:54

中鋼8月盤價開平盤。（中鋼提供）中鋼8月盤價開平盤。（中鋼提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）今年表示，全球鋼鐵經營環境面對諸多挑戰，市況艱辛，目前下游加工出口產業主要受匯率及關稅影響，購料意願保守。為穩定客戶信心，公司針對8月份的月盤產品，盤價全面平盤，同時依各別產業特性，搭配多元配套方案，協助下游爭取訂單。

中鋼指出，美國陸續通知貿易對手國關稅稅率，政策逐步明朗化，有助降低市場不確定性；目前全球貿易消費與投資信心尚處低位，國際終端需求仍將緩步釋出，台灣內需方面表現相對穩健，主計總處將今年經濟成長率由3.14%微幅調整至3.1%。

中鋼觀察，近期煤鐵原物料行情大致平穩，鐵礦砂價格持穩於每公噸95至100美元水準，煉焦煤價格亦在每公噸175至180美元震盪。美國提高鋼鋁232關稅至50%後，當地熱軋流通行情仍在每公噸1000美元間震盪。

歐洲方面，因暑休淡季，近一個月熱軋價格每公噸下跌40至50美元。而亞洲區鋼品行情則維持低檔盤整，越南台塑河靜熱軋新盤每公噸下跌9美元，中國唐山地區實施限產、減產令，加以內需相對平穩，社會庫存相對低位，寶鋼8月平板類產品以每公噸上漲100人民幣（約14美元）開出，有助鋼市早日脫離谷底。

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