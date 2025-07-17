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美中AI晶片角力戰降溫 童子賢：台灣續創價值

2025/07/17 15:47

童子賢今天表示，台灣出口額成長「是因為全球市場需要我們」，不是因為政策取巧。（記者方韋傑攝）童子賢今天表示，台灣出口額成長「是因為全球市場需要我們」，不是因為政策取巧。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕近期美中針對AI晶片出口政策釋出調整訊號，引發產業關注是否為雙方地緣科技角力的轉捩點。和碩（4938）董事長童子賢表示，美中在高階晶片供需議題上已出現協調與妥協的跡象，彼此並未硬碰硬到底，而是逐步達成平衡。對此，台灣持續穩健扮演全球科技供應鏈的可靠夥伴，才能在變局中創造持續價值。

童子賢指出，AI晶片H20原為輝達（NVIDIA）因應出口管制所設計的降低規格版本，卻仍受到美方進一步限制，但是美國政府的舉動，反而可能促使中國發展自主方案，「當限制過頭，讓對手產生強化自主供應鏈的誘因，從設計到製造的實力反而逐漸成形，這對美方未必有利」。

童進一步表示，美中雙方最終仍以產業穩定與市場需求為前提調整政策，顯示科技供應鏈已不再只是貿易工具，而涉及更廣泛的國際互賴，「與其讓兩強正面對撞，不如雙方找到相容空間。台灣在這中間，反而是以安靜務實的角色被需要。」

面對外界關注關稅政策是否成為地緣經貿的新風暴，童子賢則表示，目前各方對關稅議題看法紛陳，不宜過度揣測。台灣過去三年出口產值大幅提升，主要來自科技產業供應全球急迫需求，尤其在半導體、板卡到整機與伺服器方面，台灣廠商多數具備不可替代的供應能力。

「我們出口額成長是因為全球市場需要我們，不是因為政策取巧。」童子賢直言，當科技產業的成績太過亮眼時，確實可能在談判桌上為其他產業帶來壓力，但這也正是台灣價值的體現。無論國際局勢如何變化，台灣應持續強化自身條件、穩住供應鏈關鍵地位，而非一味被動等待。

至於近期美方預告的AI大建設計畫，童子賢表示雖未掌握細節，但認為台灣長年深耕科技產業，是全球可信賴的合作夥伴，未來在AI時代自然仍有舉足輕重的角色。若需求端明確，無論是AI晶片、運算平台或製造能量，台灣都具備能力滿足。

面對全球關稅波動與佈局調整，童子賢也補充，目前和碩在越南、印尼、印度與馬來西亞均有設廠，並將持續關注各國政策動態。他提醒業界，關稅成本最終多數將反映於美方消費市場，無論是B2B企業或終端消費者，皆可能面臨成本上升的壓力，呼籲國際應以「合作取代對抗」為原則，才是解方。

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