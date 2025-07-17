光寶創辦人宋恭源挺母校 高雄高工邁向智慧製造教學基地

高雄高工斥資2億打造實習大樓，市府負擔36％費用，提升技職教育品質，市長陳其邁參加動土典禮。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄高工因應12年國教課綱實施與新興產業課程發展需求，推動課程轉型與設備更新，規劃興建2億元實習大樓，高市政府也補助36％，提升技職教育品質、完善實作學習空間，升級校園環境。

市長陳其邁今（17）日與光寶科技創辦人宋恭源、教育局局長吳立森、高雄高工校長高瑞賢、高雄市議會議長康裕成與立委李昆澤、林岱樺，以及高雄高工校友等貴賓，共同見證新建實習大樓動土。

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陳其邁致詞時表示，高雄高工是高雄的技職名校，培育非常多產業界的人才，非常需要一棟全新多功能的實習大樓；新建實習大樓建物共3樓，預計2027年完工，預算約2億多，市府原本負擔30％，學校校務基金占70％，因市議會極力爭取，最後市府負擔比例調高到36％，校務基金與校友會只需負擔64％。

光寶科技創辦人也是雄工校友宋恭源表示，高雄不但擁有得天獨厚的地理條件，近來逐漸吸引企業前來設廠投資，若以高雄為中心與台南、屏東共同發展，高雄未來會相當看好，會成為完整強大的營運中心。

雄工校長高瑞賢也說，新建實習大樓地上三層建築，其中一、二層為建築、土木群實習工廠、技職訓練教室，三層為工業教學中心，未來將整合建築工場、教學空間與行政辦公功能，未來大樓完工後，支援實作教學、產學合作、專題製作與創新應用，打造符合工業4.0與智慧製造趨勢的教學基地。

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