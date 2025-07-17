吳再益：浮動式太陽光電是世界趨勢

台灣綜合研究院院長吳再益指出，浮動式光電已是世界趨勢，國人千萬不要因為單一颱風事件，就抹殺這重要的再生能源事業。

（圖截自旭東環保科技官網）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院院長吳再益指出，浮動式光電已是世界趨勢，全球浮動式太陽光電預計於2031年將突破600萬瓩，國人千萬不要因為單一颱風事件，就抹殺這重要的再生能源事業。

吳再益說，未來若要持續擴增光電規模、推進我國2050淨零碳排目標，離岸海域如浮動式與離岸型太陽光電將是具潛力且不容忽視的重要發展方向。

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吳再益列舉其它國家的海上浮動式光電案例：

◆2019年，荷蘭於北海建置全球首座離岸太陽能系統「Zon op Zee」，初期容量8.5kW，後續擴充至50kW並規劃達1MW。系統可耐13公尺巨浪與時速110公里強風，成功驗證其在惡劣海況下的可行性與穩定性，為離岸光電發展提供關鍵參考。

◆ 2020年，新加坡於柔佛海峽建置5MW離岸浮動太陽能系統，設置逾13,000片模組，占地約5公頃。系統採HDPE浮筒與耐腐蝕結構，具抗潮汐、水流與風載能力，可長期運行於高溫高濕之海洋環境。

◆中國於2024年啟動並運轉1GW離岸浮動光電專案；印度也已在水庫推動600MW規模之浮動太陽能專案。

◆全球浮動式太陽光電預計於2031年將突破6GW，未來將有15個國家積極推動浮動式太陽光電，估計累積安裝量皆將超過500MW，而亞太地區將成為全球浮動式太陽光電的領先者。

他認為，雖然台灣面臨颱風與地震風險，惟其他如中國、印度及歐洲北海國家亦處類似環境，皆已投入資源進行浮台光電試驗與運轉，顯示即便在嚴峻條件下，離岸光電仍極具發展潛力與可行性。

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