經濟學家示警：就算川普卸任 美國關稅政策恐「常態化」

美國總統川普4月時宣布對等關稅。（法新社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕合庫金控首席經濟學家徐千婷今天在中經院演講時表示，由於關稅為美國政府帶來穩定收入，不論未來美國政權是否輪替，執政黨恐怕都難以放棄這樣的政策工具，因此對台灣來說，要為關稅長期化、常態化的局面做好準備。

徐千婷指出，美國總統川普4月宣布對等關稅政策時，經濟學家普遍認為關稅對美國會造成負面衝擊、甚至引發經濟衰退，然而至今三個多月過去，美國經濟似乎沒有當初預測的悲觀，反而表現不錯。

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她回顧過去幾年美國經濟成長超乎預期，形成「美國例外論」，有一定的韌性來面對這些負面衝擊；再加上川普最近公布的大而美法案，初期多少具有刺激效果，總結來說，美國景氣在貿易政策衝擊之下雖然轉差，但不至於衰退。

目前美國關稅最大的影響並非反映在統計數字，而是企業的「觀望」心態，徐千婷從物價層面觀察，美國進口商寧可暫緩漲價，也不要得罪消費者，以免川普政策反覆修改，萬一未來又改回來，不只做白工還嚇跑消費者。

她也分析關稅對美國經濟的影響，首先，截至6月，美國進口的有效關稅稅率達到10%，為80年來新高，關稅收入增加數倍，財政赤字也隨之好轉。她直言，「接下來如果是民主黨執政，會不會想要延續這樣的政策？也許會變成美國常態性的政策。」

另一方面，關稅導致美國通膨復活，6月CPI年增率回升至2.7%，將影響美國聯準會（Fed）如何應對。關稅也可能導致美國消費者行為轉變，以前消費者多購買中國製商品，施加關稅後，消費者可能會轉往美國本地的服務，促進美國內需消費。

徐千婷總結，對美國經濟來說，關稅政策的短期利空為消費疲弱、通膨增加，短期利多為關稅收入增加、紓解財政赤字壓力。

長期利空為供應鏈效率下降、貿易報復風險升高、投資不確定性增加，長期利多為：形成可預測的結構性財政來源、消費偏好重塑、激勵本土品牌與替代商品崛起。

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