台積電預估第三季美元營收季增約8％ 毛利率55.5％至57.5％

台積電預估第三季美元營收季增約8％。圖為台積電董事長魏哲家。（記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠（2330）今（17）日下午召開法說會，展望第三季，台積電預估以美元計營收將達318至330億元，中間值324億美元，季增約8%，將續創新高，受新台幣升值等影響，毛利率介於55.5%至57.5%，平均56.5%，也較第二季的58.6%下滑，營業利益率45.5%至47.5%，也較第二季49.6%下滑。

台積電第二季美元營收300.7億美元，毛利率58.6%，營業利益率49.6%，皆優於市場預期。台積電財務長黃仁昭預估第三季在先進製程帶動下，營收為318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%、年增38％，第三季美元對新台幣匯率以29元為假設基準，毛利率介於55.5-57.5%，營業利益率45.5%-47.5%，雙率皆較第二季下滑。

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台積電第二季營收9337.9億元，第三季若以新台幣計，營收介於9222億元到9570億元之間，中間值為9396億元，僅微增0.62%、幾近持平。毛利率為 55.5% 到 57.5%，營業利益率為 45.5% 到 47.5%。

黃仁昭表示，公司第二季的業績受惠於持續強勁的人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）相關需求，進入第三季，市場對台積電先進製程技術的強大需求，將繼續支持公司的業績表現。

台積電並重申今年資本支出380-420億美元維持不變。今年第一季資本支出100.6億美元，第二季96.3億美元，上半年累計實際支出達196.9億美元。

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