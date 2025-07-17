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月99次跨行轉帳免手續費 元大銀爭搶小資省錢理財

2025/07/17 14:44

布局年輕世代金融生態，元大銀力推數位存款帳戶，更舉辦「第三屆校園鑽金大使」頒獎典禮。（業者提供）布局年輕世代金融生態，元大銀力推數位存款帳戶，更舉辦「第三屆校園鑽金大使」頒獎典禮。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕每個月99次跨行提款與轉帳免手續費!為打造貼合新世代需求的全方位金融服務，元大銀行力推以「數位存款帳戶」為核心的數位服務，不僅提升用戶服務便利性，更成功吸引大量年輕客群加入元大金融生態圈，奠基年輕市場的發展。

元大銀行近期推出多項數位帳戶優惠活動，如9月底前新開立數位帳戶可享有3%高利活儲（限額5萬元），並每月提供多達99次的跨行提款與轉帳免手續費，充分回應學生族與社會新鮮人日常轉帳、支付的高頻需求；同時，新戶綁定行動支付即享200元回饋金，若進行消費或儲值，還能享有每筆50%回饋（每人上限300元）；此外，新綁定行動支付後的首筆消費或儲值滿百元，更可再享30%回饋（每人上限100元），總回饋金額上看600元。

元大銀行指出，數位帳戶不僅是金融服務的入口，更是協助年輕人開始理財的第一步，元大銀行鼓勵用戶善用「龍頭系列基金定期定額」進行長期理財，產品結合台灣、日本及全球具代表性的龍頭企業，為投資人提供多元且具成長潛力的標的，在市場波動日益頻繁的情境下，採用週週扣款方式進行定期定額投資，有助於分散風險、降低進場壓力，透過數位通路申購，還享有「終身零手續費」的專屬優惠，換匯也提供美金3分與日圓0.04讓分等彈性條件，有效提升資金運用效率。

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