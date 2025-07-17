貶抑台灣地位 馬爾地夫親中遭坑殺快破產了

外媒指出，馬爾地夫陷入債務危機。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一帶一路國家-馬爾地夫總統Mohamed Muizzu去年訪中時，發布聯合新聞公報稱，堅稱奉行一中原則，聲稱不與台灣發展任何形式的官方關係。當時外交部曾譴責馬爾地夫貶抑我國主權。如今這個親中的南亞國家深陷債務困境，與中國簽訂的FTA（自由貿易協定）不僅沒有提振出口，還遭到中國貨大舉入侵，北京允諾當漁類產品免稅輸中，也成了芭樂票，迄今沒見到任何效果。外媒直言，馬爾地夫恐步上斯里蘭卡2022年債務違約的後塵。

綜合《Raajje》及《Sri Lanka Guardian》等外媒報導，馬爾地夫是首批加入中國「一帶一路」倡議的南亞國家之一，如今面臨債務困境，外匯存底減少，償債壓力暴增。

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資料顯示，馬爾地夫外債從2018年的30億美元（約台幣882億），激增至2024年3月的82億美元（約台幣2411億），至2029年恐衝破110億美元（約台幣3234億），其中34億美元（約台幣1000億）來自中國與印度2國貸款。根據估計，馬爾地夫今年要償還6億美元（約台幣176億），2026年則是有10億美元（約台幣294億）待償還。

為擴大出口提振經濟，馬爾地夫與中國簽訂FTA，並於2025年1月生效，結果慘遭中國貨反噬。由於馬爾地夫取消91%中國進口商品關稅，造成中國貨瘋狂湧入當地，2025年前2個月進口額達6500萬美元（約台幣19億），占其進出口總額的97%，反觀馬爾地夫對中出口則不足3%，形成單向貿易失衡。

根據《Raajje》7月16日最新披露，儘管馬爾地夫政府表示，馬中FTA將促進兩國貿易，增加馬爾地夫對中國的出口，但統計數據顯示，這一結果尚未實現，特別是漁業出口商，北京允諾馬爾地夫漁類免稅出口到中國，迄今幾乎沒有看到任何效果。

報導指出，今年5月馬爾地夫幾乎所有出口產品均為漁類產品。其中，冷凍鰹魚出口額最高，達1.07億馬爾地夫盧菲亞（約台幣2億）。但海關透露，5月馬爾地夫出口的商品有50%銷往泰國，英國排名第二，模里西斯排名第三，越南則排名第四，德國則排名第五。

由於馬中FTA並未帶來效益，加上馬爾地夫債務困境嚴峻，惠譽已在2024年6月至8月三度下調其信用評等，穆迪也將其長期財務展望評為負面，外界擔心馬爾地夫恐步上鄰國斯里蘭卡2022年主權債務違約的後塵。

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