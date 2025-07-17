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投資也要節能減碳 集保eNotice平台用戶破百萬

2025/07/17 13:49

集保結算所的eNotice平台已經突破百萬用戶。（集保提供）集保結算所的eNotice平台已經突破百萬用戶。（集保提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年極端氣候越發明顯，夏季氣溫屢創新高，印證減碳行動刻不容緩。集保結算所今日表示，為響應環保、減少紙本浪費，自2023年即推出「股務事務電子通知（eNotice）平台」，短短2年已有超過百萬投資人響應，以實際行動支持綠色生活，為地球減碳盡一份心力。

集保結算所股務部協理黃蓁蓁表示，每年7至9月是股票配息旺季，投資人可於eNotice平台即時掌握歸戶後的所有配息資訊，不但方便快速，更能全面取代紙張使用，是股東便利又永續的選擇，也呼籲更多投資人加入電子通知行列，共同打造綠色資本市場。

黃蓁蓁提醒，尚未申辦電子通知的投資人，可透過各證券商下單App或集保e手掌握App點選「股東e服務」-「股務事務電子通知」，一鍵同意後，即可以電子方式接收股票股息及ETF收益分配通知，不僅免等待紙本寄送，也能隨時隨地掌握配息整合資訊，讓金融資產管理更便利。

為助力減緩全球暖化，集保結算所持續精進股東數位服務，除了股務事務電子通知外，今年更推出「股務事務e櫃台（eCounter）」服務，截至目前有近1900家上市、上櫃、興櫃及公發公司簽約使用。

集保說明，投資人透過電腦登入「股東e服務」網頁，搭配任一指定憑證（如證券商下單憑證、自然人憑證等），即可線上變更股利配息帳號等基本資料，省去臨櫃辦理的時間與成本，輕鬆管理個人的股務資料，讓減碳、便利與效率可以同時實現。

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