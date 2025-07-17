中經院估全年經濟成長「保3」 台幣升值減緩物價上漲

中經院發布最新經濟預測。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕主要經濟預測機構多估計台灣今年經濟成長落在2.9%左右，然中經院今天發布最新經濟預測，上修全年經濟成長率為3.05%，成長模式為上熱下冷，其中內需貢獻2.1個百分點，國外淨需求貢獻0.95個百分點，內需中的「國內投資」為成長主要支撐。

中經院院長連賢明表示，上半年景氣比原先估計更好，成長率達5.17%，下半年受到美國關稅影響而遲緩，成長率僅1.08%，全年是3.05%。物價方面則維持平穩，新台幣升值減緩物價上漲，CPI年增率為1.89%，略低於通膨警戒線2%。

請繼續往下閱讀...

主計總處綜合統計處副處長吳佩璇指出，下半年台幣若每升值1元，全年CPI年增率將降低0.1個百分點。

關於新台幣走勢，中經院預測新台幣兌美元匯率，將由第1季的32.89元升值至第4季約28.39元，不過還是要視川普公布的關稅稅率，若大於10%，台灣的貿易帳會降低，台幣也會隨之貶值。

上半年出口表現好，導致業者大量備貨，下半年是否可能面臨庫存調整風險？吳佩璇坦言有這個可能性，回顧疫情時期也曾因遠距商機帶動而出口亮麗，但後來也出現庫存調整；目前主要預測機構都認為台灣下半年經濟成長趨於保守，因此主計總處也預測下半年出口和成長轉弱，但也不用太悲觀，因為AI資料中心的建置是全球少數高速成長的領域，而這剛好是台灣的強項。

目前美國總統川普還未公布台灣對等關稅，究竟可以談到什麼稅率，連賢明認為，「不用先預測，因為猜不準」，川普前幾天才表示還未公布的國家都會適用15到20%稅率，但後來歐盟又變為30%，即便公布稅率，各國也都表示會繼續談判到8月1日，因此還是要看川普最終定案的數字。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法