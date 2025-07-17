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亞洲生技大展24日登場！北市府攜手8企業展現「AI驅動生技革新」

2025/07/17 14:53

2025亞洲生技大展將在24日至27日，於南港展覽館一館登場。台北市府以「AI驅動生技革新」為主軸，和8間國內生技企業共組臺北生技館參展。（北市產發局提供）2025亞洲生技大展將在24日至27日，於南港展覽館一館登場。台北市府以「AI驅動生技革新」為主軸，和8間國內生技企業共組臺北生技館參展。（北市產發局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕2025亞洲生技大展將於24日至27日在南港展覽館一館登場，台北市府以「AI驅動生技革新」為主軸，和國內8間生技企業共組台北生技館參展，將在館內舞台區辦理「AI專家分享」、「產業創新成果發表」等多場活動，展現AI如何為生醫產業注入全新動能。

北市產發局介紹參展企業說，在AI跨域製藥領域，安宏生醫以AIMCADD® AI平台加速開發PROTAC與分子膠新藥，瞄準蛋白質降解領域，精準挑選臨床候選藥物；在AI跨域醫材領域，太豪生醫Breast AI與Ti-LUNG™ DS整合AI影像與臨床決策，提升乳癌與肺癌早期偵測準確率，技術已獲多國醫療認證；倍智醫電「倍利」AI軟體自動偵測肺結節，執行VDT與Lung-RADS分析，大幅提升LDCT影像判讀效率與精準度。

此外，宏智生醫「憂可視SEA系統」結合腦波儀與AI，即時評估憂鬱與腦退化風險，具備非侵入性特點並通過臨床驗證；生奕科技Lilia Neuro穿戴裝置整合腦波監測、神經調控與AI訓練，提供非藥物方式改善焦慮與失眠；安克生醫「安克呼止偵」與「安克甲狀偵」運用AI與超音波影像，評估睡眠呼吸中止與甲狀腺健康，具即時分析與報告功能；醫華生技Nano CAST™晶片搭配AI自動化捕捉血中癌細胞，可運用於癌症早篩。

還有AI跨域多元應用領域，洞視科技MacroPACS™ 結合AI、邊緣運算與區塊鏈資安，為醫院打造影像即時預警機制，助力提早辨識猝死與呼吸異常；訊聯基因數位DeepExoMir平台運用AI預測miRNA功能，準確率達0.96，應用於外泌體分析與跨物種研究。

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