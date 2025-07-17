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三星李在鎔涉作假帳與操縱股價 南韓最高法院宣判無罪

2025/07/17 12:58

南韓三星集團會長李在鎔涉作假帳與操縱股價，南韓最高法院宣判無罪。（彭博）南韓三星集團會長李在鎔涉作假帳與操縱股價，南韓最高法院宣判無罪。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星集團會長李在鎔在2015年三星子公司合併案中，因涉嫌股價操縱及會計造假被檢方起訴。經多年纏訟，今（17日）判決結果終於定案，李在鎔三審獲判無罪。

綜合媒體報導，李在鎔和三星集團13名高層遭南韓檢方指控，涉嫌在2015年集團旗下第一毛織（Cheil Industries）與三星物產（Samsung C&T）2家企業合併過程中，藉由散佈市場假訊息、大量購買相關公司股票、非法遊說與收購國民年金公團等不正當手段來操縱股市，推高第一毛織股價，壓低三星物產股價，使2家子公司合併的可能性大增，以此讓李在鎔在三星集團中能握有更大的掌控權。

2020年9月，南韓檢方以李在鎔涉嫌違反《資本市場法》和瀆職，提請法院判處李在鎔有期徒刑5年，罰金5億韓圜（約新台幣1058.8萬元）。

首爾中央地方法院2024年2月就該案做出一審判決，認定三星集團旗下2家公司合併目的並不僅限於強化李在鎔在集團內的影響力，從總體上看無法將其視為不當行為，且認為檢方扣押取得的證據效力不足證明此舉給股東造成損失，因此認定李在鎔無罪。檢方不服判決，繼續抗訴。

今年2月，南韓首爾高等法院就該案進行二審宣判，仍維持一審判決，認定李在鎔無罪。檢方不滿再提起上訴。

南韓最高法院今（17日）作出最終裁定，支持2項下級法院判定，維持李在鎔無罪判決，讓歷時近5年的司法攻防正式劃下句點。

除了李在鎔外，其他與李在鎔一同被起訴13名星三高層也全部被判無罪。

對於三審大法院的最終定讞判決結果，李在鎔律師團表示，感謝法院作出明智判決，並在一份聲明中補充說，南韓最高法院的裁決證實了合併是合法的。

受上述消息激勵，三星電子盤中股價上漲逾1%，截至台北時間17日中午12點42分，三星電子股價暫報65900韓圜，漲幅1.85%。

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