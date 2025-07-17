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收購案破局 7-11母企Seven & i 股價重挫逾9％

2025/07/17 11:51

加拿大便利超商巨頭ACT以「持續缺乏誠信」為由，宣布撤回對Seven & i控股的470億美元收購要約。（示意圖，路透）加拿大便利超商巨頭ACT以「持續缺乏誠信」為由，宣布撤回對Seven & i控股的470億美元收購要約。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大便利超商巨頭 「Alimentation Couche-Tard（ACT）」週三（16日）以「持續缺乏誠信」為由，宣布撤回對7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」470億美元（約新台幣1.38兆元）收購要約。受收購案破局消息衝擊，Seven & i 今（17日）股價重挫逾9%。

綜合媒體報導，ACT週三指責Seven & i控股在近年1年收購談判中，未曾展現出任何誠意或建設性的溝通，來推動任何提案的推進，並以Seven & i控股「持續缺乏誠信」為由，宣布撤回對Seven & i提出的470億美元收購要約。

對於ACT單方面撤回收購要約，Seven & i控股發聲明回應，表示對ACT的決定感到失望。

Seven & i因ACT撤回收購要約一事，公司股票在今日東京股市開盤前被暫停交易，但在當地時間上午10 點16分恢復交易。

受收購案破局消息衝擊，Seven & i 今（17日）盤中股價一度重挫9.6%，最低觸及1998日圓，隨後跌幅收緩，截至台北時間17日早上11點30分，股價暫報2047日圓，跌幅7.38%。

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