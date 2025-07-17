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H20解禁掀起搶購潮 ! 中企為何不優先用華為 專家點「1關鍵」

2025/07/17 11:19

先前H20被禁，華為等中國本土企業推出替代方案。（擷取自中國社群平台）先前H20被禁，華為等中國本土企業推出替代方案。（擷取自中國社群平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（nvidia）執行長黃仁勳宣布，美國已批准H20晶片銷往中國市場，輝達將恢復向中國客戶供貨，消息一出引發市場強烈迴響，尤其是中資企業最為猛烈，包括騰訊、字節跳動等迅速啟動採購程序。

中媒指出，先前H20被禁，華為為中國本土企業已推出替代方案，但現今「解禁」了，中國企業不繼續優先採用華為，反而迅速轉回輝達，可能與其所建構的CUDA生態系統有關。中媒坦言，輝達難以取代的不是硬體，而是CUDA。

據報導，2名知情人士向《快科技》透露，中國企業正爭相下單採購這款剛解禁的晶片，其中字節跳動和騰訊已進入美國政府審批流程。輝達正建立「白名單」機制，只有列入名單的中國企業才有資格登記採購意向。

儘管輝達婉拒評論該系統，但市場普遍認為此次解禁將極大緩解中國AI算力市場的供應緊張局面。

中媒指出，儘管美國對中國實施半導體出口制裁，阻止輝達在中國銷售其先進的AI晶片，但輝達的產品仍然是中國需求最廣泛的AI晶片，而這主要是得益於其GPU架構及強大的CUDA生態。

雖然華為也推出了CANN（Compute Architecture for Neural Networks）異質運算架構，但它的生態系統和開發者支持，相比輝達的CUDA生態統，還是差距很大。

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