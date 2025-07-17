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對等關稅影響可控！上半年對美出口產品高達74.8％納入豁免清單

2025/07/17 10:54

對等關稅影響可控！上半年對美出口產品高達74.8%納入豁免清單。（擷取自元大投顧報告）對等關稅影響可控！上半年對美出口產品高達74.8%納入豁免清單。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然台美對等關稅的談判仍在進行中，不過，元大投顧最新報告指出「對等關稅影響可控」！元大投顧整理以今年上半年台灣對美國出口的商品中，高達74.8%的商品金額被納入豁免清單，不必繳交10%基準稅，未來也不受對等關稅影響，享有「零關稅」待遇，大幅削弱市場對政策衝擊的疑慮。

元大投顧認為，電子權值股率先反彈，外資也在短時間內回補部位，台股不僅止跌，甚至回到3月水準以上，這波行情的修復也反映對美出口結構的真相，更顯示台灣在供應鏈的核心地位。

元大投顧分析，總計電腦及周邊裝置高達75.3%，包括自動資料處理設備的其他單元（如顯示卡、伺服器零組件…等）佔47.6%、伺服器整機佔25.9%、筆電佔1.2%；至於其他佔比較高的為電腦零組件8.2%、積體電路6.8%、手機等通訊器具4.1%、儲存媒體1.7%、醫藥製劑0.7%。

元大投顧指出，即使美方在8月如期啟動對台灣課徵32%的對等關稅，市場也不會像4月初那樣劇烈反應。第1點，4月市場陷入恐慌主要是投資人不清楚關稅適用的範圍，但3個月過去後，隨著美國各種豁免名單公布，對等關稅對台灣影響的僅「不到3成」的非豁免商品，其多為傳統製造、部分機械與民生品，對科技產業與金融市場的實質影響極為有限；第2點，暫緩期間北美企業庫存水位已拉高，影響程度大幅降低。

元大投顧建議，即使對等關稅正式啟動，考量台灣的出口結構與豁免覆蓋範圍，市場應有能力理性消化，這與4月初的情緒性反應已有本質上的不同，台灣更需聚焦的則是未來美國對半導體相關產品進行232調查結果，以及之後的供應鏈轉移。

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