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焦點股》飛宏：充電樁需求回溫 盤中攻漲停

2025/07/17 10:48

法人看好飛宏今年充電樁需求將強勁反彈，帶動今日盤中股價亮起紅燈。（記者方韋傑攝）法人看好飛宏今年充電樁需求將強勁反彈，帶動今日盤中股價亮起紅燈。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠飛宏（2457）受限於旗下電動車能源事業子公司馳諾瓦（Zerova）發展遭受美國政策紅利消退，進而影響整體獲利表現，首季每股淨損0.33元，不過，法人看好今年充電樁需求將強勁反彈，帶動飛宏今日盤中股價亮起紅燈，截止上午10時25分暫報漲停價22.55元，成交量3980張，尚有超過420張漲停價委買單鎖盤。

法人指出，飛宏特別著重於開發高功率電源產品和電動車充電基礎設施。隨著市場對高效能充電方案的需求增長，800V高壓快充系統可望成為業界主流，提供新一輪的成長動能。此外，飛宏已在電動車充電樁領域取得顯著進展，2025年起預期將有大量需求涌現，助力營收增長。

飛宏表示，全球經濟在2025年仍將面臨諸多挑戰與機遇。隨著主要國家陸續開起降息循環，全球經濟有機會呈現穩定低速成長趨勢。儘管預期美國與中國兩大經濟體的成長可能放緩，但歐洲與日本等經濟體逐步復甦，新興市場亦受益於製造業投資與供應鏈重組。

然而，飛宏認為，全球貿易情況仍有不確定性，加上通膨壓力和地緣政治風險仍可能擾動市場，使得各國需在刺激成長與穩定物價間謹慎平衡。特別是美方政策的推動，可能讓全球政經環境迎來顯著波動。公司會密切關注總體經濟變化，擬訂最佳的經營策略，從容的應對國際局勢的變化。

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