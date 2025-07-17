房市急凍 上半年北北桃竹新案均未創新高價

中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」14樓以每坪122萬元奪得上半年新北市新案最高單價。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市急凍、北北桃竹新案最高成交單價均未創新高。根據市調機構彙整，上半年北北桃竹新案最高成交單價案例，台北市以大安區遠企商圈新案單價最高、每坪約167萬元，但對比過往新案動輒每坪200萬元起跳，其實房價明顯收斂。

而桃園市、新竹縣市也同樣出現房價收斂情形，桃園最高單價新案出現在青埔特區，每坪還衝不上70萬元，相較過去幾年部分建案出現每坪7字頭的成交案例，甚至有貼近8字頭的情形，明顯可見房價落差。

請繼續往下閱讀...

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，上半年北北桃竹新案最高單價均未創縣市新高，凸顯買方出手明顯謹慎，即便最高價新案坐落最燙金區段，但每坪成交單價卻差強人意，推測是市況太差抑制房價發展。

以新竹最高單價新案為例，地點就在新竹高鐵特區，但每坪8字頭的成交單價仍不比去年與前年進場的竹北市舊案，難稱亮點。

新竹先前漲太兇 未來創高有難度

不過，陳炳辰認為，下半年市況可能有所不同，尤其台北市大安區今年上場開價單坪200萬元案傳出銷況穩定，而桃園市鄰近藝文特區、中壢市區高價新案實價登錄有機會站回7字頭，至於，新竹地區則有眾所矚目的竹北遠百旁超高價案，若有望今年看見成交紀錄，相當大機率改寫新竹地區房價天際線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法