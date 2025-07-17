晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

房市急凍 上半年北北桃竹新案均未創新高價

2025/07/17 10:56

中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」14樓以每坪122萬元奪得上半年新北市新案最高單價。（住展雜誌提供）中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」14樓以每坪122萬元奪得上半年新北市新案最高單價。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市急凍、北北桃竹新案最高成交單價均未創新高。根據市調機構彙整，上半年北北桃竹新案最高成交單價案例，台北市以大安區遠企商圈新案單價最高、每坪約167萬元，但對比過往新案動輒每坪200萬元起跳，其實房價明顯收斂。

而桃園市、新竹縣市也同樣出現房價收斂情形，桃園最高單價新案出現在青埔特區，每坪還衝不上70萬元，相較過去幾年部分建案出現每坪7字頭的成交案例，甚至有貼近8字頭的情形，明顯可見房價落差。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，上半年北北桃竹新案最高單價均未創縣市新高，凸顯買方出手明顯謹慎，即便最高價新案坐落最燙金區段，但每坪成交單價卻差強人意，推測是市況太差抑制房價發展。

以新竹最高單價新案為例，地點就在新竹高鐵特區，但每坪8字頭的成交單價仍不比去年與前年進場的竹北市舊案，難稱亮點。

新竹先前漲太兇　未來創高有難度

不過，陳炳辰認為，下半年市況可能有所不同，尤其台北市大安區今年上場開價單坪200萬元案傳出銷況穩定，而桃園市鄰近藝文特區、中壢市區高價新案實價登錄有機會站回7字頭，至於，新竹地區則有眾所矚目的竹北遠百旁超高價案，若有望今年看見成交紀錄，相當大機率改寫新竹地區房價天際線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財