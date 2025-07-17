009805、00762領漲 AI、能源ETF下半年行情可期

AI、能源ETF績效表現。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美對中AI晶片解禁，美國總統川普預計7月23日發表AI演說，進一步揭示發展AI的優先政策，有意砸700億美元邀請多家企業強化投資美國AI及能源產業，法人預估，川普AI大建設出台，預料建立新資料中心、擴建發電設施、升級電網基建設施以及AI培訓等。因此，美國能源供電穩定，事關國家安全範疇，是維持美國AI領先地位的關鍵，將帶動美國電力類股有望持續領漲，下半年行情值得期待。

市場分析師認為，美國未來數年產業發展重心，將重新聚焦在AI與能源兩大核心。新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，美國AI發展的下一步，就是美國電力需求爆增與供電來源穩定性，預料被川普點名的擴建發電設施、升級電網基建設施等項目，下半年有望大啖美國新「國家安全」紅利商機，對電力類股構成直接利多，吸引資金回流能源ETF淘金。

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根據CMoney統計至7月15日止，以科技股為主的那斯達克指數，自4月8日低點急彈35.43%，頻頻刷新歷史新高；同樣投資美國電力基建類股為主的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，同期間也大漲31.37%，漲幅不輸那指，激勵AI、電力兩類ETF績效翻紅。電力能源ETF方面，近1週009805上漲2.01%表現最高，7月15日股價更衝上最高10.68元，再創掛牌來新高；AI概念ETF方面，則以元大全球人工智慧ETF（00762）單週上漲3.19%表現突出。

值得注意的是，從美國銀行最新統計數據顯示，投資人正以2009年3月以來最快速湧入美國科技股，除科技相關指數在4月至7月期間，出現近16年最大增幅外，在川普AI、能源雙核心政策帶旺下，美國電力基建類股指數，也隨美科技股走強，同步出現驚人波段漲勢，顯示市場投資人對AI領域和電力能源市場具高度信心。

新光投信量化投資團隊指出，從輝達H20晶片銷中解禁、美國晶片製造商AMD也獲准重啟對中出口MI308 AI晶片來看，顯示美方放寬美企對中晶片出口限制，AI政策態度已轉向，另外，川普從初上任以來，即不斷釋出新能源政策指導方針，從5月的核能復興計劃、到最新700億AI大建設出台，裡頭都強調確保美國供電維持穩定，升級美國電力發展為國家安全首要關鍵，具戰略產業地位，預期美國電力基建產業，將是川普構建美國AI霸主版圖中，一個極具成長潛力的投資領域。

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