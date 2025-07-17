焦點股》宏達電：「1圖」威力大 股價創近4個月新高

宏達電釋出1張圖，股價創波段新高。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕虛擬實境、手機廠宏達電（2498）7月15日前釋出1張「What's new」的新品預告圖後，連續2個交易日爆量上揚。宏達電繼昨日爆量漲停後，今日股價跳空開高，一度攻高到42.9元，創今年3月29日以來新高，截至10:13分，股價暫報42.1元，漲幅1.45%，成交量更爆出2.92萬張，較前1交易日的1.46萬張倍增。

三大法人昨日僅自營商買超，外資、投信皆賣超，其中，外資賣超宏達電1871張，投信賣超3張，總計三大法人賣超1513張。

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宏達電預告將有全新產品即將登場。據指出，宏達電目前內部還在如火如荼展開所有作業，若順利，新品會在「近期」登場。

宏達電第1季受惠與Google的交易入帳，稅後盈餘40.5億元，每股稅後盈餘為4.86元，終止連27季虧損。5月處分桃園部分土地、建物給和碩（4938），獲利39億元，貢獻每股獲利4.67元，預估第3季可完成交易，換言之，宏達電今年可望獲利，終止連6年虧損。宏達電董事長王雪紅在股東會上也釋出「今年是有賺錢的」說法。

宏達電6月自結合併營業收入3.2億元，月增45.6%，年減20.65%，累計1至6月自結合併營業收入為14.03億元，年增3.07%。

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