台灣關稅談判能否借鏡「印尼經驗」? 台學者曝 :「這1點」是參考依據

台美關稅如何談判，各界關注。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印尼與美國談判成功，以19%拿下「亞洲最低稅率」，據傳是拿出讓利的王牌，而台灣至今仍未收到關稅通知函，被市場視為有可能在未來幾週內與美國達成協議、避免高關稅。

據報導，中央大學台經中心執行長吳大任指出，川普現階段的談判風格偏向獎勵開放市場、願意配合的國家，不單純只看數字，而是以「是否願意打開大門」作為稅率高低的參考依據。

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美國與印尼達成關稅協議，將輸美稅率從原本32%大幅調降至19%，成為目前亞洲稅率最低的國家。專家普遍認為，促成談判成功的關鍵，就是在於印尼握有「戰略資源」。

川普日前曾在能源會議上公開稱讚，印尼的銅礦「非常非常強大」，而美方長期關注對關鍵礦產的穩定供應，因而成為印尼換取讓利的王牌。

專家指出，從市場開放度與配套採購條件來看，印尼換得的「門票」，對美國能源與航太業的實質利益相當可觀，讓印尼在談判中站上優勢。

前白宮官員、現任APCO經濟安全政策主管朗恩（Jon Lang）也指出，印尼的協議堪稱是「礦坑中的金絲雀」，未來其他國家將可能依此複製「以礦換稅」的策略。

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