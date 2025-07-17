焦點股》南電：法人瘋狂搶買 高檔多空對決

南電發言人呂連瑞強調，公司全力將重點放在高價值產品。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠南電（8046）因調漲BT載板售價，並預估漲價潮有望延伸至ABF載板，內外資法人進場搶進，昨三大法人合計買超7306張，帶動南電股價連續第2天漲停，成交量並爆出逾8.6萬張，創下歷史新天量，今日南電開始進入高檔震盪，創高後壓回，一度翻黑。

截至9:51分左右，南電股價上漲1.16%，暫報175元，成交量逾3.4萬張。

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法人分析，展望第3季，BT載板拉貨持續暢旺，南電營收季增率有望達中至高個位數，優於先前預期，BT載板價格平均調漲中高個位數百分比，其中以具Low CTE材料之BT載板調升雙位數以上，漲幅最大，後續漲價狀況有機會延伸至ABF載板，推升第3季營運增溫，整體毛利率、營益率好轉。

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