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旅遊平台Klook傳赴美上市！籌資高達5億美元

2025/07/17 09:39

旅遊與休閒預訂平台 Klook（客路），傳出正在考慮於美國進行首次公開募股（IPO）。（彭博）旅遊與休閒預訂平台 Klook（客路），傳出正在考慮於美國進行首次公開募股（IPO）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據知情人士透露，旅遊與休閒預訂平台 Klook（客路），正在考慮於美國進行首次公開募股（IPO），募資金額可能高達5億美元。

《彭博》報導，知情人士表示，Klook得到了軟銀集團（SoftBank Group）與高盛集團（Goldman Sachs Group ）等投資者的支持，目前正與財務顧問合作籌備IPO，可能很快就會在美國以保密方式提交申請，至於IPO籌資規模，可能介於3億至5億美元間。

知情人士也指出，相關討論仍在進行中，具體的上市時程與規模仍可能有所變動。

Klook的1位代表對此事不予評論。

Klook成立於2014年，2018年成為「獨角獸」企業，2023年獲利。它的競爭對手包括Booking.com、Expedia等其他全球旅遊預訂網站，以及中國的攜程（Trip.com）和韓國的Yanolja。

Klook 最近完成一輪由 Vitruvian Partners 領投的新一輪融資，籌資1億美元，使其累計融資總額突破 10 億美元。其他投資者還包括紅杉資本集團（HongShan Capital Group，原名紅杉中國、Sequoia Capital China）。

Klook 共同創辦人王志豪（Eric Gnock Fah）曾於今年 2 月表示，千禧世代與 Z 世代旅客約佔Klook 用戶的 70%，其中超過8成的訂單是透過App完成的。這使得社群媒體成為吸引顧客的關鍵管道。

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