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台股早盤》台積電法說行情失靈 指數急殺逾百點失守23000點

2025/07/17 09:46

台積電法說行情失靈，早盤指數急殺逾百點失守23000點（資料照）台積電法說行情失靈，早盤指數急殺逾百點失守23000點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週三漲多跌少，僅費半收黑，而台股週四在台積電以平盤開盤，指數開盤小漲0.07點，以23042.97點開出，隨著台積電、京元電、欣興、聯發科等電子股開盤走揚下，指數往上急拉，早盤漲117，來到23159點，不過，在9點半過後，台積電賣單釋出，股價翻黑，在台積電下午法說行情失靈下，聯發科、聯電、台達電等AI股也跟著跳水，指數紅翻黑，急殺逾百點，回測22923點。

市場一度傳出美國總統川普計畫撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），引發美股週三（16日）劇烈震盪，盤中一度下跌，但3大指數收盤驚險翻紅收高，僅費城半導體指數小跌。

道瓊工業指數上揚231.49點或0.53%，收報44254.78點。

標普500指數上漲19.94點或0.32%，收在6263.70點。

那斯達克指數揚升52.69點或0.25%，收20730.49點。

費城半導體指數下跌22.40點或0.39%，收5696.21點。

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