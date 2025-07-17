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不買了！加拿大商撤回對Seven & i 1.38兆元收購要約

2025/07/17 09:54

加拿大便利超商巨頭ACT以「持續缺乏誠信」為由，宣布撤回對Seven & i控股的470億美元收購要約。（示意圖，彭博）加拿大便利超商巨頭ACT以「持續缺乏誠信」為由，宣布撤回對Seven & i控股的470億美元收購要約。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大便利超商巨頭 「Alimentation Couche-Tard（ACT）」週三（16日）以「持續缺乏誠信」為由，宣布撤回對7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」470億美元（約新台幣1.38兆元）收購要約。

《CNBC》報導，ACT週三發出新聞稿指出，ACT始終相信，與Seven & i控股的合併將打造出１家全球領先的便利企業，能夠更好地服務於雙方公司的利益相關者、發展7-Eleven品牌並為各自股東創造價值。然而，Seven & i控股一直以來並未做出任何真誠或建設性的接觸，來推動任何提案的推進，ACT認為Seven & i控股「持續缺乏誠信」，因此決定撤回對Seven & i提出的收購要約。

對於ACT撤回收購要約，Seven & i控股也發聲明回應，表示對ACT的決定感到失望。

Seven & i也因ACT撤回收購要約一事，週四（17日）暫停股票交易。

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