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想解僱鮑爾？美媒曝 : 債匯市立刻教川普 「誰」才是老大

2025/07/17 10:03

美國總統川普16日被爆，可能計劃開除聯準會主席鮑爾，引發市場劇烈震盪。（歐新社、美聯社資料照，本報合成）美國總統川普16日被爆，可能計劃開除聯準會主席鮑爾，引發市場劇烈震盪。（歐新社、美聯社資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據《彭博》16日報導，美國總統川普 16 日被爆可能計劃開除聯準會 （Fed） 主席鮑爾，引發市場劇烈震盪。彭博率先報導此事後，股市與美元急挫，30 年期美債殖利率飆高。但不到一小時，川普就澄清「沒有計劃」開除鮑爾後，股市很快就回升了。

對此，資深投資組合經理喬治·西波洛尼（George Cipolloni）稱，解雇鮑爾最大的風險在於，川普最終可能會失去債券市場的信心。他強調，但如果殖利率升至5.5%或6%，債券市場將向川普證明誰才是真正的老大，因為股市可能不會喜歡5.5%的長期利率。

Integrity Asset Management投資組合經理Joe Gilbert 表示，「市場將此視為可信威脅。這令人不安，但我們認為法律障礙太大，無法撤換鮑爾。」

《Marketwatch》指出，到目前為止，投資者基本上對川普關於關稅和解僱鮑爾的威脅不以為然。但週三債券和外匯市場的趨勢可能表明，它們正在侵蝕一些關鍵市場的信心。

據報導，美國聯邦法律規定，聯準會理事會成員只能因正當理由被解僱。瑞穗銀行的喬丹·羅徹斯特在與MarketWatch分享的電子郵件評論中指出，從未有總統試圖罷免聯準會主席。

專家指出，這些「護欄」的存在是有原因的。嘉信理財金融研究中心固定收益分析師凱西瓊斯表示，即使是試圖幹預央行獨立性的舉動，也可能引發金融市場的強烈反彈，這是1場危險的遊戲。

報導指出，近期川普在國會的部分盟友，一直敦促川普解僱鮑爾，所提出理由是「鮑爾對聯準會總部昂貴的翻修工作管理不善，然後在國會作證時撒謊」。

聯準會對此作出回應，發布了有關翻修工程的常見問題的答案，稱成本超支部分是由於不可預見的情況造成的，例如石棉含量超出預期以及地下水位高於預期。

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