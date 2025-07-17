黃金猛拉跳漲又回吐漲幅！全都因為「他」

週三（16日）黃金價格一度跳漲。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（16日）黃金價格一度跳漲，但外媒報導，美國總統川普草擬1份開除聯準會（Fed）主席鮑爾的信件並向展示給共和黨眾議員看，但在川普出面否認後，黃金漲幅收斂。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲0.7%，報每盎司3359.1美元；黃金現貨價上漲1%，報每盎司3354.01美元，此前一度上漲1.6%。

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美媒引述白宮官員說法，稱鮑爾可能被撤換。川普雖表示，他沒有打算開除鮑爾，但拒絕排除任何可能性，理由是Fed正因25億美元（約新台幣735億元）翻新總部工程是否超支接受調查。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）說：「川普考慮裁撤鮑爾的新聞，推動金價上漲，但他後來澄清說，此事發生的可能性極低。黃金市場因此上下震盪。」

地緣政治不安也助長金價，以色列對敘利亞大馬士革發動空襲，摧毀了國防部大樓，而且非常靠近總統府，這支持了黃金的避險買盤。

貿易消息方面，歐盟執委會在川普威脅課徵30%關稅後，著手研擬與美國談判失敗的對策，將對價值840億美元（約新台幣2.4兆元）美國商品課徵關稅。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「在以色列空襲和美國對關稅強硬的情況下，市場的不確定性又多增加了一些，這對黃金有利。我預估黃金短期內會遊走在每盎司3250美元到3476美元之間。」

週三另一個支撐金價的因素來自經濟數據，美國6月生產者物價指數（PPI）意外持平，自5月的上漲0.3%趨緩。而週二的數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）上漲0.3%，比5月的0.1%升溫。

華爾街推測，Fed可能先保持觀望，對降息謹慎行事。

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