美對中關稅戰再延3個月？彭博：為達此事 川普從強硬變「最溫和」派

川普為了確保與中國主席習近平會晤，並達成貿易協定，不僅態度軟化，且準備對中關稅戰再延長3個月。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美對中課55%關稅休兵即將在8月12日截止，不過，彭博報導，知情人士透過，美國總統川普為了確保與中國主席習近平會晤，並達成貿易協定，其對中強硬態度已軟化，川普週二表示，將以「非常友善的方式」與中國競爭，知情人士稱，他在內部會議中往往是「最不鷹派的聲音」，且為緩和與中國緊張局勢，美準備對中關稅戰再延長3個月。

彭博報導，川普為與習近平舉行峰會並達成貿易協議，已淡化對中國的對抗姿態。知情人士稱，川普上任6個月後，已軟化競選時針對美中貿易逆差和就業流失的強硬言論，這與他對其他貿易夥伴威脅重稅的強硬立場形成對比。

請繼續往下閱讀...

川普現在專注於與北京達成採購協議，追求短期成果而非解決貿易失衡根源。

川普週二表示，將以「非常友善的方式」與中國競爭，知情人士稱，他在內部會議中，往往是最不鷹派的聲音。

知情人士表示，川普的流暢劇本和他背離承諾的鷹派政策，讓政府內部的決策者以及外部顧問感到擔憂，尤其是本週允許輝達重新對中銷售H20晶片後。

雖然美國仍需核准此類出口，但部分官員私下反對，認為這只會助長中國科技企業。

不過，支持放寬限制的人士則認為，讓輝達與華為正面競爭，對贏得AI競賽至關重要。這項由輝達執行長黃仁勳力推的觀點已在政府內部獲得支持。

為緩解緊張局勢，美國官員正準備延後 8 月 12 日的期限，屆時美國對中國的關稅將在90天休戰期結束後回升至145%。財政部長貝森特本週在《彭博》電視訪問中暗示，期限具有彈性。

據知情人士稱，關稅休戰期可能再延長3個月。與此同時，川普正對其他包括重要盟友的國家推出關稅，並威脅對製藥和半導體等行業採取更多行動。

上週，國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，川普與習近平的峰會很可能舉行。曾是參議院最強硬中國鷹派之一的他說，自己近日與中國外交部長王毅的會談「非常建設性和正面」。

知情人士稱，一些政府官員正專注於讓中國採購美國商品和服務，這雖可暫時緩解川普對貿易逆差的擔憂，但無法根本解決問題。

報導指出，川普的溫和路線在政府內部造成分歧，知情人士稱，一些貿易團隊成員希望對北京保持強硬，並私下承諾出口管制不會成為談判籌碼。

然而，美國企業研究所中國專家斯克索斯（Derek Scissors）表示，川普決心與中國達成協議，但可能短暫。如果2025年出現創紀錄的貿易逆差，一切都將改變，包括對中國的政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法