美債不妙！華爾街示警川普只要做「此事」 5％殖利率恐成30年期底部

華爾街示警，只要川普解僱鮑爾，或是對貿易夥伴徵收更高關稅，那麼5％殖利率恐成30年期底部。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心關稅引發的通膨風險以及全球一些最大經濟體增加政府支出，30年期美債殖利率再次飆破5％，華爾街警告，若如果美國總統川普真的付諸行動，解僱聯準會主席鮑爾，或是對貿易夥伴徵收更高關稅，那麼5%殖利率不僅不會是上限，反而可能成為底部。

外媒報導，川普即將解僱鮑爾的消息在7月16日引發市場劇烈波動，長期美債殖利率和通膨預期飆升，股市和美元大幅下跌。隨後，川普迅速表示自己「極不可能」試圖罷免鮑爾，但認為鮑爾的政策寬鬆步伐不夠快，市場部分穩定下來。

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週三早盤，30年期殖利率突破5%後出現買盤，迅速壓回至5%以下，直到鮑爾可能被解職的消息傳出。市場認為，這種情況可能帶來更低的利率與更高的通膨。

目前市場普遍認為，川普未必會真正落實現有的關稅或人事威脅，因此5%的殖利率門檻仍有一定支撐，尤其是因為短期通膨預期仍處於相對溫和水準。雖然5月2年期盈虧平衡通膨率曾升至約3.4%，但隨著幾份通膨數據表現尚可，該指標已回落至2.7%左右。

但如果川普真的付諸行動，解僱鮑爾，或如近期相關信函所暗示的那樣，對貿易夥伴徵收更高關稅，那麼5%不僅不會是頂部，反而可能成為底部。

分析師認為，川普正在試探罷免鮑爾的可能性，市場的劇烈反應似乎讓他暫時收回了相關言論，但白宮與聯準會進一步升級衝突的風險正在上升。

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