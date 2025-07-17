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川普擬宣布部分「不錯的協議」 對150國課徵稅率將一致

2025/07/17 07:47

川普提到，之後會直接寄出關稅信函給超過150個國家，這些國家大多沒和美國談判，徵收稅率將一致。（彭博）川普提到，之後會直接寄出關稅信函給超過150個國家，這些國家大多沒和美國談判，徵收稅率將一致。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普陸續公布20多個國家的最新關稅稅率，不過台灣稅率為何目前尚未公布。川普16日透露稅率最新進度，表示「有些不錯的協議將宣布」，其中可能包括印度。川普也提到，之後會直接寄出關稅信函給超過150個國家，這些國家大多沒和美國談判。

綜合外媒報導，川普16日在白宮與來訪的巴林王儲兼總理薩爾曼（Salman bin Hamad al-Khalifa）會面時向媒體表示，美國已和一些國家達成協議，包括15日達成協議的印尼，接下來即將公布的協議，可能是和印度，目前仍在談判中。川普說：「我們將宣布一些不錯的協議。」

《Politico》報導指出，在2024年，對美國整體貿易逆差超過3%的國家中，尚未收到關稅通知信函的國家包括台灣、瑞士和印度。

川普提到，對於其他超過150個沒和美國進行談判的國家，美國會直接寄出關稅信函。川普指出，這些國家規模比較小，和美國的貿易量也不大，「他們將被課徵的關稅稅率都一樣」。

川普說，這些國家不像是中國、日本那樣的大國，美國正持續與日本談判，但他認為雙方可能無法達成協議，美國可能還是會以關稅信函的內容為準。

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